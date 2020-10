Ricordate i meme e l'ironia sui social per la ricetta del pollo alla Elisabetta Canalis? Ebbene, chiedete scusa all'ex velina: era tutto inventato

Gabriel Garko ha fatto coming out, Adua del Vesco e Massimiliano Morra hanno confessato di non essere stati mai fidanzati e Francescka Pepe ha smentito il flirt con Vittorio Sgarbi. Tempi assai impegnativi per il gossip nostrano che nelle ultime ore si è arricchito di un nuovo succulento scoop: la ricetta del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis non esiste. Crolla un mito per i beffeggiatori dei social, costretti a fare i conti con la cruda verità spifferata dalla diretta interessata.

Elisabetta Canalis e la ricetta del pollo alla piastra: ecco la verità

Per anni sui social l’hanno presa in giro per le sue presunte incapacità in cucina e lei non ha mai replicato, alimentando il pregiudizio nei suoi confronti. Tutta a causa di Diva e Donna che, nella rubrica dedicata alle pietanze preparate dai Vip, aveva inserito la ricetta del pollo alla Elisabetta Canalis.

“Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta” si leggeva nelle pagine del settimanale. Un procedimento talmente semplice da consegnare un’immagine impietosa dell’ex velina davanti ai fornelli.

Ma davvero Elisabetta non sa cucinare e il massimo che poteva consigliare ai lettori era un petto di pollo arrostito? A quanto pare la verità sarebbe un’altra e a rivelarla è stata la diretta interessata sui social.

La confessione di Elisabetta

Elisabetta Canalis ha deciso di vuotare il sacco sulla famosa ricetta del pollo alla piastra, rispondendo a un commento di un follower su Twitter.

In particolare, l’utente scrive: “Elisabetta, potevi preparare il tuo famoso pollo alla piastra… Secondo me facevi un figurone”. Rivelatoria la replica della Canalis: “Non mi hanno mai chiesto una ricetta, altrimenti avrei proposto una pasta ai frutti di mare… Più dignitosa!”.

Insomma, la 42enne sarda si è liberata di un peso: per cosa la prenderanno in giro ora sui social?