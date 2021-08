Elisabetta Canalis, la figlia di 6 anni è già un’influencer: il tutorial per truccarsi e struccarsi

Sul profilo Instagram di Elisabetta è comparso a sorpresa un video tutorial realizzato proprio dalla piccola Skyler

Elisabetta Canalis nel 2015 è diventata mamma di Skyler Eva, avuta dal marito Brian Perri Oggi la bimba ha quasi 6 anni e sembra già pronta a percorrere le orme della mamma.

LEGGI ANCHE:– La sua bimba a scuola anche ad Agosto. Sapete quanto costa un giorno di lezione? Il costo della retta è da capogiro

Sul profilo Instagram di Elisabetta è comparso a sorpresa un video tutorial realizzato proprio dalla piccola Skyler, dove la bimba, come una perfetta influencer, realizza un tutorial per truccarsi prima di uscire.

Dopo aver applicato “lipstick” e “blush” la bambina mostra anche come struccarsi, specificando per bene che la mamma le ha permesso di truccarsi solo per gioco.

Skyler ha due grandi occhi azzurri, capelli biondissimi e nelle espressioni somiglia già molto alla sua mamma.

Naturalmente sono stati molti i commenti di apprezzamento, tra cui quello di Costanza Caracciolo e quello di Emma Marrone che ha scritto “La amo”.