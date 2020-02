Elisabetta Canalis pubblica un video della figlia su Instagram mentre la bambina litiga con Siri, l'assistente vocale del telefono: esilarante

La figlia di Elisabetta Canalis nuovamente protagonista di una spassosa gag. La showgirl sarda ha pubblicato un nuovo video della bambina alle prese con una surreale conversazione con Siri, l’assistente vocale dell’iPhone. La reazione della piccola alle risposte automatiche del telefono è esilarante.

La figlia di Elisabetta Canalis litiga con Siri

Per la gioia dei suoi numerosi fan, Elisabetta Canalis ha voluto condividere su Instagram un nuovo video della figlia. La piccola Eva Skyler se ne sta sdraiata sul lettone, con l’iPhone in mano. La bambina vorrebbe maggiore attenzione da Siri, l’assistente vocale del dispositivo, ma non ottiene grande considerazione e lancia delle vere e proprie provocazioni.

“C’è qualcosa che posso fare per aiutarti?” le chiede la voce virtuale. “Non mi piaci” replica lei. “Faccio del mio meglio” sembra scusarsi l’interlocutrice digitale. La figlia di Ely prova a scatenare qualche reazione di Siri, che però non sembra rispondere ai suoi comandi. “Sto per riagganciare” l’avverte allora la piccola, che infastidita esclama: “Potresti essere più carina con me?”

Siri non reagisce come la bambina vorrebbe, allora prova con i principi della buona educazione e si presenta: “Potresti ascoltare il mio nome, io sono Skyler”. Ma Siri la scambia per un maschietto e replica: “Ti chiami Brian”. A questo punto, davvero scocciata, la ragazzina mette a fine al gioco non senza prima precisare: “Comunque, non sono Brian”.

Skyler super star

La divertente gag messa in scena dalla figlia di Elisabetta Canalis ha deliziato i follower dell’ex velina, ormai abituati alla comicità involontaria della bambina.

Skyler è infatti diventata una vera star del web, conquistandosi la simpatia di moltissimi utenti che apprezzano le sue variegate performance: dalla sicura make-up artist alla promettente ballerina, passando per una permalosa hair stylist.

Insomma, a soli 4 anni e mezzo, la piccola mostra di essere già portata per stare sulle scene: avrà ereditato il talento artistico della madre?