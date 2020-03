Elisa Isoardi senza trucco sembra un’altra: pioggia di commenti inaspettati

La foto di Elisa Isoardi senza trucco su Instagram conquista i fan: piovono complimenti per la conduttrice de La Prova del Cuoco

Ondata di complimenti per Elisa Isoardi che ha postato su Instagram una foto che la ritrae senza trucco. La conduttrice de La Prova del Cuoco fa incetta di apprezzamenti da parte dei fan, che la preferiscono addirittura al naturale.

Elisa Isoardi senza trucco, la foto che sorprende

Capelli spettinati e viso acqua e sapone. Elisa Isoardi si mostra senza trucco sui social, mentre, in auto, si dirige verso gli studi Rai per una nuova puntata de La Prova del Cuoco.

LEGGI ANCHE: — Elisa Isoardi gaffe incredibile su Instagram: costretta a rimuovere la foto

“Pronta per il trucco” scrive la conduttrice nella caption, dando appuntamento con la diretta del celebre cooking show di Rai 1.

Lo scatto al naturale conquista tutti e per lei piovono complimenti e attestati di stima, che mettono in cantina vecchie critiche e polemiche.

I commenti dei fan

I fan di Elisa Isoardi, dopo averla vista senza trucco su Instagram, sono andati in visibilio. “Bellezza naturale!!! complimenti Elisa sei un esempio di donna vera e semplice” osserva qualcuno. “Non hai bisogno di trucco, sei splendida comunque” aggiunge un altro fan. C’è anche chi elargisce consigli per valorizzare la sua immagine: “Molto meglio senza, ti caricano troppo ultimamente”.

Un’altra follower le fa notare che in versione acqua e sapone sembra anche più giovane: “Ma sei così bella che ti puoi permettere il lusso di non concederti alle sapienti manine della tua simpatica truccatrice, mia dolcissima Ely! Tu non ti rendi ancora conto di quanto il tuo splendido volto vada meravigliosamente bene così e oltretutto così come appari ora dimostri anche molti anni di meno…”.