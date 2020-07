In una lunga intervista Elisa Isoardi si racconta e racconta quelle due settimane prima della fine de La prova del cuoco, tra messaggini a Coletta e lacrime di terrore

La prova del cuoco, storico programma culinario di Rai1, è andato in pensione: l’ultima conduttrice, Elisa Isoardi, ha parlato in una lunga intervista di quello che ha passato nella parte finale dello show, quando sapeva che sarebbe stato chiuso e non era certa del suo destino.

Ad “Oggi” la conduttrice piemontese ha confessato: “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”

Elisa Isoardi Prova del cuoco, le confessioni della conduttrice

Elisa Isoardi ha fatto capire che gli ultimi tempi, dietro le quinte de La prova del cuoco, non si respirava proprio un’aria leggerissima.

“Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”

La prossima stagione televisiva vedrà Elisa Isoardi impegnata sul set di Ballando con le stelle, slittato a settembre per l’emergenza coronavirus, ma anche alla guida di un programma di medicina che dovrebbe chiamarsi “Check up”. Su Rai1 invece, nella stessa fascia oraria de La prova del cuoco, dovrebbe tornare proprio Antonella Clerici con un altro programma di cucina.

Ovviamente non è mancata una domanda sulla sua vita privata: parlando delle passate relazioni, fra cui quella con il leader leghista Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha dichiarato “Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”