Fan di Elettra Lamborghini preoccupati: la cantante sta poco bene a causa di un problema ai reni. Arriverà in forma al matrimonio?

Tra pochi giorni si sposerà, ma le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Elettra Lamborghini si mostra sofferente su Instagram e spiega di non stare bene. Proprio a pochi giorni dal sì con il suo amatissimo Afrojack. I fan si preoccupano, ma lei poi li rassicura.

Elettra Lamborghini sta male a pochi giorni dal matrimonio

È in una delle sue IG Stories che Elettra Lamborghini dà l’annuncio: “Come iniziare una giornata di me*da. Trucco e parrucco, pronta a registrare ma sto malissimo e sto andando a casa” dice la cantante con aria sofferente. In tempo di pandemia, molti fan si sono preoccupati: che la bella ereditiera abbia contratto il Covid? Lei però, poco dopo, li aggiorna sul suo stato di salute ed esclude un eventuale contagio.

“Non è febbre, prima che si inventino cose. È il mio solito problema ai reni che stranamente dopo mesi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo, che fossi invincibile e invece… È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”.

La cantante si è ripresa

Per tutta la giornata di ieri, Elettra Lamborghini è stata costretta a letto, per riposare ed evitare di peggiorare la situazione. Non ha però mai perso il sorriso e la voglia di tranquillizzare i suoi fan, che si sono preoccupati per lei visto che tra pochi giorni si sposerà.

Più tardi, qualcuno le chiede come sta, e lei rassicura sulle sue condizioni: “Rispetto a questa mattina, va meglio. Almeno adesso cammino” ha fatto sapere nelle IG Stories.

Speriamo che Elettra abbia trascorso una notte serena, lasciandosi alle spalle il suo dolore ai reni, almeno per i prossimi giorni: la vogliamo vedere arrivare in forma all’altare!