Mancano pochissimi giorni alle nozze di Elettra Lamborghini ma quel giorno la sorella Ginevra non ci sarà: cosa è successo?

Mancano ormai pochissimi giorni alle nozze di Elettra Lamborghini. La cantante è alle prese con gli ultimi preparativi e arriverà al grande giorno con un nuovo taglio di capelli. Il matrimonio è molto atteso dai fan, curiosi di vederla in abito da sposa e ammirare addobbi e location. Tra gli invitati, però, si noterà una vistosa assenza: la sorella Ginevra non ci sarà. A dare l’annuncio proprio quest’ultima, rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Ginevra Lamborghini non andrà alle nozze della sorella Elettra

Nelle scorse ore, Ginevra ha invitato i suoi followers a porre delle domande alle quali lei avrebbe risposto solo con Sì o No. Le hanno chiesto di tutto: dalla sua vita sentimentale ai suoi gusti a tavola, passando per curiosità sul suo passato. Lei ride e scherza, mentre come promesso risponde a tutti nelle IG Stories.

A un certo punto, un utente pone un quesito davanti al quale ci si aspettava una risposta scontata: “Andrai al matrimonio di Elettra?”. Ginevra cambia improvvisamente espressione, il suo sguardo diventa particolarmente serio e risponde con un secco No.

Ma perché la sorella di Elettra Lamborghini non parteciperà alle nozze?

I commenti sui social

Ovviamente la risposta negativa ha spiazzato tutti e in tanti ore le stanno chiedendo di spiegare come mai sarà assente al grande giorno della sua sorella minore. Non è chiaro se Elettra Lamborghini non le abbia proprio spedito l’invito alle nozze o se è stata Ginevra a decidere di non essere presente.

Le due ragazze sono molto diverse tra loro, ma in comune hanno la stessa passione per la musica. Proprio nei giorni scorsi, infatti, Ginevra – che lavora nell’azienda di famiglia – ha pubblicato il suo singolo ‘Scorzese’.

Ma ora l’attenzione dei fan e tutta su quella risposta e qualcuno ipotizza le sorelle Lamborghini non vadano particolarmente d’accordo tra loro. “Bah penso che tra te e tua sorella non ci sia una grande simpatia, lei non ha postato la tua canzone per darti sostegno e da come vedo non vi seguite nemmeno su Ig. Poi boh non sò, Comunque hai un bel timbro di voce” ha osservato un utente commentando un suo post.

Ginevra spiegherà cosa è successo con Elettra?