Mai vista così nera: Elettra Lamborghini sbotta su Instagram dopo le critiche ricevute sul mancato rispetto delle misure anti-Covid

Elettra Lamborghini arriva a Gardaland e si mostra su Instagram entusiasta come una bimba. La cantante, che sta per convolare a nozze nei prossimi giorni, ha tenuto a specificare che si trova nel noto parco divertimenti per lavoro. Sta infatti registrando un programma e proprio per questo ha risposto a muso duro a chi ha insinuato che non stesse rispettando le misure anti-Covid.

Elettra Lamborghini furiosa su Instagram

L’abbiamo sempre vista scanzonata e sorridente, ma stavolta nelle Ig Stories Elettra Lamborghini è davvero furiosa. Ce l’ha con tutte quelle “serpi” che stanno sputando veleno nei suoi confronti.

“Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma, ho avuto per tutto tempo la mascherina e a tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone. Non ho fatto foto con nessun fan, che nessuno fiati” esordisce in un video in cui si mostra particolarmente arrabbiata.

Poi comunica di aver fatto lei stessa il tampone e di essere risultata negativa: “Io mi sposo a breve ed è nel mio interesse non avere contatti con nessuno in questo periodo, proprio per una questione di sicurezza” aggiunge la bella ereditiera.

Verso il matrimonio in sicurezza

Elettra Lamborghini fa sapere inoltre di aver chiesto tampone e test sierologico a tutte le persone con cui si sta relazionando. Le sue amiche che parteciperanno all’addio al nubilato sono state invitate a presentarsi alla festa con l’esito del test. Non solo: la cantante ha chiesto al resort che l’ospiterà di fare il tampone a tutto lo staff.

La cantante è amareggiata per le critiche che ha ricevuto e si dice disgustata di fronte a tutta questa cattiveria che vede intorno a lei. “Il coronavirus vi ha trasformato in delle serpi” chiosa.

Oltre a ricevere critiche da alcuni utenti, Elettra era finita nella lista dei Vip che non rispettano le misure anti-Covid di Selvaggia Lucarelli, che in questi giorni ne sta avendo davvero per tutti.