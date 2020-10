La cantante ha comunicato sui social la scomparsa dell'amata cavalla Lolita, alla quale era legatissima: una brutta notizia che ha rovinato il viaggio di nozze di Elettra e Nick

L’abbiamo vista bellissima e raggiante durante il suo matrimonio con AfroJack, ma solo qualche giorno dopo sui social vediamo Elettra Lamborghini in lacrime dopo una triste notizia, che ha decisamente rovinato il suo viaggio di nozze: la sua cavalla Lolita è morta improvvisamente, all’età di 21 anni, a causa di una colica.

Elettra Lamborghini in lacrime, cosa è successo

Elettra è appassionata di cavalli ed equitazione, come tutti i suoi fan già sanno: Lolita era una cavalla per lei molto speciale, con la quale era cresciuta, e la sua morte è arrivata inaspettata.

Elettra ha scelto di comunicare ai suoi fan il suo grande dolore con un lungo post dedicato alla cavalla scomparsa, nel quale spiega cosa le è capitato e ricorda gli anni passati insieme.

La cantante è lacerata dal dolore ma anche dal senso di colpa per aver fatto operare Lolita, anche se evidentemente non c’era scelta:

“Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta… eri cosí bella e bisbetica… mi sento cosí male per averti fatta operare… non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?!”

“Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te… ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita…mi sento cosí vuota…pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile (…) sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita…sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te”

Le parole di Elettra sono toccanti e commoventi e manifestano un dolore grande, che ha colpito la ragazza proprio nei giorni del suo viaggio di nozze, impendendole di godersi i momenti felici con il suo Nick: lui le sta accanto come può e, come riporta la stessa Elettra nelle sue storie di IG, anche quelle tutte dedicate a Lolita, cerca in tutti i modi di aiutarla anche se lei piange continuamente.