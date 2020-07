Elettra Lamborghini è dimagrita troppo? Lei stessa si chiede il motivo di questa perdita di peso, ma non lesina una risposta delle sue a chi la critica

Elettra Lamborghini piace ai suoi fan proprio per il suo stile immediato, senza peli sulla lingua: la giovane cantante è passata indenne attraverso diverse polemiche senza mai un capello fuori posto e soprattutto senza sognarsi di cambiare atteggiamento o registro espressivo.

Elettra Lamborghini dimagrita, risponde così ai follower

Così, anche di fronte alle classiche critiche social sul suo aspetto fisico, la risposta di Elettra è genuina:

Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa… ora ( sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno ( assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra..scusa bicc ma chi cazz sei tuuuu 😂👋🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) July 19, 2020

Come capita a molte sue colleghe, ma anche a chiunque si esponga sui social, anche ad Elettra è toccato essere vittima del tormentone “sei dimagrita-sei ingrassata-stavi meglio prima”, ma lei non ha pensato proprio di farsene un problema.

Lei stessa, in una recente storia su Instagram, mostrava il suo dimagrimento chiedendosi cosa le stesse succedendo, visto che comunque mangia come prima e non si risparmia nulla: la sua ipotesi, fra il serio e il faceto, è che sia tutta colpa del morso di un ragno olandese.

La sua tranquillità sul tema è un buon esempio per tutte quei ragazzi che proprio sui social si disperano per i commenti negativi o cercano a tutti i costi di raggiungere un’ideale di bellezza poco realistico.

Elettra e AfroJack, matrimonio alle porte

Elettra dimagrisce forse anche per lo stress: secondo Dagospia, la data del matrimonio fra l’ereditiera e il deejay sarebbe il 6 settembre e la location il lago di Garda. Per ora nessuna smentita e nessuna conferma nè da parte degli sposi nè da parte del prestigioso wedding planner scelto, Enzo Miccio.

Va detto in ogni caso che Elettra Lamborghini, a seguirla sui social, non sembra affatto stressata: le sue ultime storie la localizzano in Sicilia, in compagnia della collega di hit estive Alessandra Amoroso, intente a riproporre l’ormai famoso tormentone social “buongiorno da Mondello”, fra buon cibo e risate in compagnia.