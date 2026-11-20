Intervista alla giornalista e sociologa femminista tra critica sociale, libertà delle donne e la sfida internazionale di ‘Ju Buk’

Dalla cronaca all’analisi sociologica, dalla saggistica alla costruzione di spazi culturali indipendenti: questo il percorso di una collega che ha scelto di interrogare il potere, smontare gli stereotipi, trasformare le parole in occasioni di cambiamento. Ci sono giornaliste che raccontano il mondo. E altre che, mentre lo raccontano, cercano di renderne visibili le contraddizioni, le gerarchie e le disuguaglianze. Eleonora de Nardis Giansante appartiene a questa seconda categoria: giornalista professionista dal 2001, sociologa, saggista e attivista femminista, ha costruito un percorso nel quale l’informazione non è mai soltanto registrazione dei fatti, ma esercizio di comprensione critica della società. Il suo lavoro attraversa la violenza di genere, i linguaggi e la rappresentazione delle donne, le disuguaglianze economiche, il lavoro, l’autonomia, le migrazioni, i rapporti tra generazioni e le trasformazioni della partecipazione democratica. Una pluralità di temi tenuti insieme da una domanda di fondo: chi ha ilpoteredidefinire la realtà,stabilire quali esperienzesianodegne di essere raccontateedecidere quali voci debbano rimanere ai margini? Nel suo ‘sguardo sociologico’, il genere non è una variabile isolata, ma un principio che interagisce con la classe sociale, l’origine, il lavoro e le altre asimmetrie del potere. E’ questa prospettiva ‘intersezionale’ a orientare tanto la sua attività giornalistica, quanto la riflessione teorica, la divulgazione e l’impegno pubblico. Nel direttivo nazionale di Gi.U.Li.A. Giornaliste nell’advisory board di ‘Semia – Fondo delle Donne e nel direttivo di FactoryA Aps’, la de Nardis Giansante lavora da anni sul rapporto tra informazione, diritti e trasformazione culturale. Alla produzione giornalistica, inoltre, affianca anche quella letteraria: dai romanzi ‘Sei mia. Un amore violento’ e ‘Un’idea di noi’, pubblicati da Bordeaux, al più recente saggio ‘Appunti femministi. Intersezioni, autocritica e conflitto sociale’, nel quale la scrittura diventa uno strumento per rileggere criticamente il presente. Il suo impegno ha trovato un’espressione particolarmente originale nel 2021, quando ha ideato e assunto la direzione artistica di ‘Ju Buk Feminist Festival’: una manifestazione che intreccia libri, giornalismo, arti, attivismo e pensiero critico, mettendo in relazione territori, generazioni e saperi. Nato a Scanno, in Abruzzo, questo festival ha progressivamente ampliato il proprio orizzonte, arrivando a coinvolgere anche Peschici, in Puglia, e la Franciacorta, in Lombardia. La sua vocazione è dichiaratamente femminista e antifascista. Non una semplice rassegna letteraria dedicata alle autrici, ma un luogo nel quale interrogare il potere, riscrivere le narrazioni dominanti e immaginare altre forme di convivenza. Un progetto che, nel 2026, ha ricevuto un importante riconoscimento: il Premio ‘Cambiare – L’arte di cambiare il mondo’, nell’ambito della rete nazionale che valorizza le esperienze culturali capaci di generare partecipazione, inclusione e cambiamento sociale. ‘Ju Buk’ è stato riconosciuto per la promozione della lettura come pratica di democrazia e crescita civile. Alla direttrice è stato, inoltre, conferito il Premio ‘Donna è Vita’ organizzato dall’associazione Medea Odv (Organizzazione di volontariato, ndr), dedicato alle donne che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali e civili, contribuendo alla cultura del rispetto e al contrasto della violenza. Abbiamo incontrato Eleonora de Nardis Giansante per parlare di giornalismo, femminismo, conflitto sociale, cultura e futuro.

Eleonora de Nardis Giansante, il tuo percorso tiene insieme giornalismo, sociologia, scrittura e attivismo: qual è il filo che unisce tutte queste dimensioni? E in che modo lo ‘sguardo sociologico’ cambia il modo di fare giornalismo?

“Credo che il filo sia la necessità di non fermarsi alla superficie delle cose. La sociologia mi ha insegnato a diffidare delle spiegazioni che trasformano i problemi collettivi in responsabilità individuali. Il giornalismo mi ha dato gli strumenti per portare queste domande nello spazio pubblico, dove i fatti si confrontano con le narrazioni, gli interessi e le rappresentazioni del potere. Quando mi occupo di violenza di genere, per esempio, non posso limitarmi alla ricostruzione del singolo episodio: devo interrogare il contesto culturale che lo rende possibile, i linguaggi che lo normalizzano, le istituzioni che intervengono e quelle che arrivano in ritardo, le condizioni materiali che limitano la libertà delle donne. Lo stesso vale per il lavoro, le migrazioni, la povertà o il conflitto generazionale. Dietro un dato statistico ci sono rapporti sociali; dietro una parola apparentemente neutra, una gerarchia di significati. Il mio lavoro consiste anche nel rendere visibili queste connessioni. Non penso che il giornalismo debba sostituirsi alla sociologia, né che la sociologia debba dettare le conclusioni al giornalismo: penso, piuttosto, che possano dialogare per restituire complessità a una realtà che la comunicazione contemporanea tende spesso a semplificare”.

In un sistema dell’informazione dominato dalla velocità, dall’emergenza e dalla competizione per l’attenzione, cosa significa praticare un giornalismo ‘femminista’?

“Significa, innanzitutto, interrogarsi su ciò che viene considerato notizia e su chi abbia il diritto di essere riconosciuto come soggetto autorevole del racconto pubblico. Per molto tempo, le donne sono state presenti nelle notizie soprattutto come vittime, madri, mogli, testimoni o eccezioni. Molto meno come esperte, protagoniste del conflitto sociale, produttrici di pensiero. Non basta aggiungere qualche voce femminile a una trasmissione o a un articolo: occorre modificare i criteri con cui selezioniamo le fonti, costruiamo le gerarchie informative e attribuiamo credibilità. C’è, poi, una questione di metodo. Un giornalismo femminista non dovrebbe limitarsi a denunciare le disuguaglianze, ma dovrebbe saper riconoscere anche quelle che attraversano la propria professione: precarietà, disparità retributive, accesso ai ruoli apicali, distribuzione del lavoro di cura e ricatto della disponibilità permanente. Il femminismo, secondo me, non è un argomento da trattare in una sezione specifica: è una ‘lente’ che può cambiare il modo di raccontare qualsiasi argomento. Anche l’economia, la politica internazionale, la cronaca giudiziaria o il conflitto nelle periferie”.

Tu, in genere, ti occupi di linguaggi, rappresentazioni e stereotipi: quanto potere esercitano le parole nella costruzione delle disuguaglianze?

“Le parole non si limitano a descrivere il mondo: contribuiscono a stabilire come lo interpretiamo. Non sono onnipotenti, naturalmente, ma non sono neppure innocenti. Quando una donna che esercita autorità viene definita aggressiva, mentre un uomo che assume lo stesso atteggiamento viene considerato semplicemente ‘determinato’, non siamo davanti a una semplice differenza lessicale: stiamo osservando un meccanismo di legittimazione del potere. Lo stesso accade quando la violenza viene raccontata attraverso la gelosia, la passione o il raptus, spostando l’attenzione dall’agire dell’autore alle presunte ragioni che lo avrebbero provocato. Oppure, quando le persone migranti vengono rappresentate, esclusivamente, attraverso l’emergenza, cancellando le loro biografie, il lavoro, le aspirazioni e le relazioni. Il linguaggio è uno dei luoghi nei quali una società rende naturali le proprie gerarchie. Per questo motivo dobbiamo analizzarlo, senza cadere nell’illusione che basti sostituire una parola per cambiare la realtà. Le parole sono necessarie, ma devono accompagnarsi alla trasformazione delle condizioni materiali e delle istituzioni. La questione non è parlare in modo formalmente corretto, ma capire quale mondo rendiamo possibile attraverso ciò che diciamo”.

Nel tuo lavoro ritorna spesso l’intersezionalità: come si evita che diventi una formula teorica, una parola di moda o un’etichetta identitaria?

“Restituendole la sua funzione originaria: uno strumento per comprendere come le diverse forme di disuguaglianza si producono e si rafforzano reciprocamente. Non tutte le donne vivono la discriminazione nello stesso modo: il genere interagisce con la classe, l’origine, la condizione lavorativa, l’età e l’accesso alle risorse. Una donna con un reddito elevato e una posizione professionale stabile dispone di possibilità differenti, rispetto a una lavoratrice precaria che non può permettersi servizi per l’infanzia o che dipende economicamente dal partner. Questo non significa stilare classifiche del dolore o moltiplicare le identità come categorie amministrative: significa osservare le relazioni tra i poteri e comprendere che le politiche apparentemente universali possono produrre effetti molto diversi. L’intersezionalità diventa sterile quando viene utilizzata come una dichiarazione di appartenenza, senza conseguenze sull’analisi e sulle pratiche. E’, invece, feconda, quando ci costringe a correggere le nostre convinzioni, a riconoscere ciò che non vediamo e a domandarci chi rimane escluso anche dagli spazi che definiamo progressisti. Per me, è soprattutto un esercizio di precisione politica. E anche di umiltà intellettuale”.

Hai scelto di intitolare il tuo ultimo saggio ‘Appunti femministi. Intersezioni, autocritica e conflitto sociale’: perché degli appunti? E perché inserire l’autocritica nel titolo?

“Perché non credo in un femminismo che si presenti come un sistema di risposte definitive. Gli appunti sono una forma aperta: raccolgono osservazioni, sedimentano esperienze, registrano cambiamenti e contraddizioni. Non pretendono di chiudere il discorso, ma di mantenerlo vivo. Il libro raccoglie scritti maturati in tempi e contesti diversi. La loro successione permette di osservare non soltanto l’evoluzione del dibattito pubblico, ma anche le trasformazioni di uno sguardo. Le questioni di genere s’intrecciano con il lavoro, le migrazioni, i linguaggi, l’autonomia economica, la violenza e le forme della partecipazione. L’autocritica è fondamentale, perché nessuna pratica politica è automaticamente immune dalle contraddizioni che denuncia. Anche nei movimenti femministi possono riprodursi gerarchie, esclusioni, competizioni per la visibilità e forme di autoreferenzialità. Essere autocritiche non significa rinunciare alla radicalità. Al contrario, significa prenderla sul serio. Se vogliamo trasformare i rapporti di potere, dobbiamo essere disposte a esaminare anche quelli che attraversano le nostre organizzazioni, i nostri linguaggi e le nostre relazioni. Il conflitto sociale, infine, ricorda che le disuguaglianze non si superano soltanto attraverso un cambiamento culturale individuale: servono redistribuzione delle risorse, diritti, servizi, autonomia economica e possibilità effettive di partecipare alle decisioni. Il femminismo non può essere soltanto una sensibilità: deve continuare a essere una pratica di trasformazione”.

Se domani mattina dovessi scrivere un nuovo ‘Appunto femminista’, il primo dopo la pubblicazione del libro, quale sarebbe il titolo?

“Sarebbe: «Il tempo che ci riprendiamo». Perché il tempo è la risorsa che più ci viene sottratta e che più difficilmente riusciamo a rivendicare come questione politica. Il tempo della cura, del lavoro, del pensiero, del desiderio, della disobbedienza, della possibilità di cambiare idea. Non c’è emancipazione se non possiamo decidere come vivere il nostro tempo. E non c’è trasformazione collettiva se continuiamo a essere troppo stanche, troppo occupate e troppo sole per immaginarla. Io vorrei continuare a interrogare anche le contraddizioni del femminismo contemporaneo: la distanza tra l’avanzamento dei diritti formali e le condizioni concrete di vita, tra la visibilità di alcune donne e l’invisibilità del lavoro di molte altre”.

Nel 2021 hai ideato ‘Ju Buk Festival’. Oggi, la manifestazione sembra aver superato la dimensione dell’evento per diventare un laboratorio culturale permanente: quando hai capito che il progetto poteva avere una vita più lunga dei giorni del festival?

“Forse, quando ho cominciato a vedere che le relazioni costruite intorno ai libri continuavano a produrre idee, collaborazioni e progetti anche dopo la conclusione delle singole edizioni. Ju Buk nasce a Scanno, in un luogo che per me ha un significato personale profondo. Ma non è un progetto nostalgico né un’operazione di valorizzazione territoriale fine a se stessa: mi interessa la possibilità di mettere in relazione luoghi periferici, rispetto ai grandi circuiti culturali e alle questioni centrali nel dibattito contemporaneo. Il nome, che nel dialetto di Scanno richiama la ‘bisaccia del pastore’, contiene già una parte della nostra visione: raccogliere storie, saperi ed esperienze e portarli altrove. La ‘transumanza’ diventa, così, una metafora del movimento delle idee e della costruzione di relazioni. L’esperienza tra Abruzzo e Puglia ha reso concreta questa intuizione. ‘Ju Buk’ non è soltanto una successione di presentazioni di libri, ma uno spazio nel quale si incontrano letteratura, giornalismo, economia, filosofia, arte, attivismo e ricerca. La sua dimensione permanente consiste proprio in questo: nel lavoro che precede e segue il festival, nella rete di persone che si costruisce, nella capacità di far dialogare territori e generazioni e di lasciare in eredità strumenti culturali. Un festival, per me, non dovrebbe limitarsi a portare pubblico in un luogo: dovrebbe contribuire a trasformare il modo in cui quel luogo pensa se stesso e si mette in relazione con il mondo”.

Parliamo di una questione apparentemente frivola, ma politicamente interessante: una femminista bionda e sui tacchi. Quanto pesa ancora l’aspettativa che una donna debba presentarsi in un certo modo, per essere considerata credibile?

“Pesa abbastanza da rendere la domanda meno frivola di quanto sembri. Mi diverte l’idea che esista ancora un’immagine normativa della femminista: austera, riconoscibile attraverso alcuni codici estetici, quasi obbligata a dimostrare la propria appartenenza attraverso il corpo e l’abbigliamento. È una forma di controllo che merita di essere interrogata, anche quando proviene da ambienti che si considerano emancipati. Il patriarcato è molto abile nel costruire alternative apparentemente inconciliabili: se una donna cura il proprio aspetto, rischia di essere giudicata superficiale; se non lo fa, può essere considerata trascurata. Se è assertiva, diventa aggressiva; se cerca mediazioni, è debole. Se occupa il centro della scena è egocentrica; se rimane ai margini, non ha abbastanza autorevolezza. Naturalmente, non penso che il modo di vestirsi sia politicamente irrilevante in ogni contesto: i codici estetici possono diventare strumenti di esclusione, discriminazione e disciplina dei corpi. Ma proprio per questo, credo che ciascuna debba poter scegliere come presentarsi senza essere costretta a dimostrare la propria coerenza politica attraverso un’uniforme. Essere femminista non significa rinunciare alla femminilità, se è questa la parola che vogliamo usare. Significa sottrarre la femminilità all’obbligo di compiacere uno sguardo esterno. Posso essere bionda, mettere i tacchi, amare un bel vestito e continuare a occuparmi di disuguaglianze, di rapporti di classe e di strutture patriarcali. Le due cose non si escludono. Il problema comincia quando qualcuno pretende di stabilire quale aspetto debba avere una donna per essere presa sul serio. La libertà non consiste nell’imporre a tutte un diverso modello di comportamento: consiste nel rendere possibile la scelta”.

Il femminismo ha conquistato una maggiore visibilità pubblica, ma le disuguaglianze economiche e sociali restano profonde: esiste il rischio di un femminismo più bravo a produrre simboli che a modificare le condizioni materiali?

“Sì. Ed è una contraddizione che dobbiamo affrontare senza timore. La visibilità è importante, ma non coincide con il potere. Avere più donne nei luoghi della rappresentazione pubblica non significa, automaticamente, redistribuire reddito, tempo, risorse e responsabilità. Né significa che tutte le donne beneficino nello stesso modo dei cambiamenti. Un femminismo che si limiti a celebrare il successo individuale rischia di adottare la stessa grammatica competitiva che dovrebbe interrogare. Può finire per raccontare l’emancipazione come una questione di merito personale, lasciando sullo sfondo le condizioni sociali che rendono alcune traiettorie molto più accessibili di altre. La possibilità di scegliere un lavoro, interrompere una relazione violenta, partecipare alla vita politica o costruire un progetto autonomo dipende anche dal reddito, dall’accesso ai servizi, dalla distribuzione del lavoro di cura e dalla presenza di reti di sostegno. Questo non significa svalutare le conquiste individuali, ma evitare di trasformarle in una spiegazione sufficiente del cambiamento sociale. Il femminismo deve continuare a tenere insieme libertà individuale e giustizia collettiva. Altrimenti rischia di diventare una narrazione di successo nella quale molte donne possono riconoscersi simbolicamente, senza disporre delle risorse necessarie per esercitare davvero la propria libertà”.

Il tuo lavoro attraversa anche i territori e le comunità: che cosa può insegnare un festival nato in un borgo dell’Appennino al dibattito culturale nazionale?

“Che la geografia non è neutrale. E che la produzione del sapere non dovrebbe essere concentrata esclusivamente nei luoghi che già dispongono di maggiori risorse e visibilità. I territori interni sono spesso raccontati attraverso categorie riduttive: spopolamento, marginalità, declino, nostalgia. Sono fenomeni reali, ma non esauriscono la vita di quei luoghi. Esistono competenze, memorie, conflitti, immaginari e possibilità di innovazione che meritano di entrare nel dibattito contemporaneo. ‘Ju Buk’ prova a lavorare su questa tensione: non vogliamo contrapporre il borgo alla città, né trasformare la provincia in un rifugio idealizzato. Ci interessa, invece, creare relazioni tra luoghi differenti, riconoscendo che la cultura può contribuire a generare nuove forme di partecipazione. Inoltre, portare libri e discussioni femministe in territori che spesso vengono descritti come periferici, significa interrogare anche la distribuzione degli spazi simbolici. Chi decide dove si produce cultura? Chi stabilisce quali temi siano centrali? Quali comunità vengono considerate interlocutrici e quali soltanto destinatarie? La sfida è costruire un rapporto non estrattivo con i territori: non arrivare, organizzare un evento e ripartire, ma lavorare perché restino relazioni, competenze e occasioni di confronto. Vorrei che ‘Ju Buk’ diventasse sempre più un laboratorio culturale permanente, capace di lavorare durante tutto l’anno attraverso progetti editoriali, incontri, percorsi formativi, collaborazioni con università e organizzazioni, iniziative rivolte alle nuove generazioni e scambi con altre realtà europee”.

Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema del tempo: perché il tempo è anche una questione femminista?

“Perché il tempo è una risorsa distribuita in modo diseguale. E perché la sua organizzazione riflette i rapporti di potere. La società tende a considerare il tempo dedicato alla produzione economica come misurabile e riconoscibile, mentre quello impiegato nel lavoro di cura viene spesso naturalizzato, soprattutto quando è svolto dalle donne. Eppure, senza quel lavoro invisibile, l’intero sistema produttivo non potrebbe funzionare. La questione riguarda anche il diritto al tempo libero, alla formazione, alla partecipazione politica, al riposo e alla costruzione di relazioni non subordinate alla produttività. Una donna che deve sostenere contemporaneamente il lavoro retribuito, la cura dei figli, l’assistenza ai familiari e la gestione domestica non dispone della stessa libertà di chi può delegare queste responsabilità. E questa differenza si riflette sulle opportunità professionali, sulla possibilità di assumere incarichi e sulla partecipazione alla vita pubblica. Per questo motivo, la redistribuzione del tempo non può essere affidata esclusivamente alla buona volontà individuale: richiede servizi, politiche del lavoro, condivisione delle responsabilità, una trasformazione culturale che riconosca il valore della cura. Il tempo non è mai soltanto una questione privata: è una questione sociale, economica e politica. E, soprattutto, è una delle condizioni materiali della libertà. Se qualcosa deve restare, vorrei fosse proprio questo: l’idea che il pensiero critico non sia un esercizio separato dalla vita, ma una possibilità concreta di trasformarla. E che prendere appunti sul mondo sia già un modo per cominciare a cambiarlo”.

Intervista di Vittorio Lussana