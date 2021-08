Eleonora Brigliadori sui vaccini: ‘Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto’

Tra alcuni vip italiani serpeggia l'idea che il vaccino contro il covid-19 non vada fatto. Tra questi c'è Eleonora Brigliadori

Tra alcuni vip italiani serpeggia l’idea che il vaccino contro il covid-19 non vada fatto. Tra questi c’è Eleonora Brigliadori, che è stata intervistata da alcuni giornalisti intenti a registrare uno spot pro vaccino per l’Abruzzo.

Le sue inaspettate dichiarazioni hanno lasciato senza parole: “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, non protegge da nulla […] manda in corto circuito le vostre sinapsi. Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5g ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Tutto questo accadrà.”

La Brigliadori ha continuato il suo discorso: “Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. VI distruggeranno il genoma. Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un’entità satanica che farà commercio di voi. Voi corrisponderete a un codice […] Tutti i ragazzi dai 27 anni alle donne incinte sono da proteggere, se fanno questo vaccino diventeranno sterili e non avranno figli. Siamo davanti alla terza guerra mondiale” ha dichiarato davanti alle telecamere.

Non è stata l’unica volta che la Brigliadori ha esternato dichiarazioni di questo tipo sulla situazione attuale.