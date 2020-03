Eleonora Brigliadori travolta dalle critiche per le sue esternazioni sul coronavirus: non è una pandemia ma un complotto Usa

Bufera su Eleonora Brigliadori che tuona contro il problema coronavirus. L’attrice, nota per le sue posizioni contro la medicina ufficiale, si scaglia contro chi vorrebbe tenere tutti in casa per un’emergenza studiata a tavolino. Una teoria del complotto, quella sciorinata da Brigliadori, che coinvolgerebbe gli Stati Uniti.

Eleonora Brigliadori e il coronavirus

Eleonora Brigliadori condivide l’ipotesi, rilanciata da un sedicente agente della Cia, che quella del coronavirus sia una finta pandemia, un complotto vero e proprio dietro al quale ci sarebbero gli Usa.

La donna mette in dubbio la reale pericolosità del presunto virus e, condividendo una foto che ritrare esponenti istituzionali in riunione, si chiede: “Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici e per le forze dell’ordine?”.

Peccato, che il COVID-19 in Italia, abbia contagiato anche uomini politici come Nicola Zingaretti, un deputato e un agente della scorta di Matteo Salvini.

Contro le misure restrittive del decreto

Non solo: Eleonora Brigliadori si scaglia anche contro le recenti misure restrittive del governo per il contenimento del contagio da corovanirus. E se le parole di Giuseppe Conte commuovono milioni di persone, tra cui Barbara D’Urso, a lei fanno un effetto contrario.

“Inorridisco all’ annuncio di Conte. Parole false che sanciscono Un’unica cosa: che la libertà è stata calpestata!!! Asservita al potere economico a cui questi politici hanno sottoposto la propria mancanza totale di moralità” scrive ancora su Facebook.

Per Eleonora, “siamo tutti schiavi del potere economico” ed è per questo che decide di ribellarsi alle disposizioni ufficiali.

“Io uscirò quando e dove vorrò e incontrerò tutte le persone che devono rincuorare le proprie forze nella libertà soprattutto in questo momento perché hanno chiuso le chiese ma l’anima umana Non può essere chiusa!!! Io resto aperta resto ad ascoltare e a incontrare con piena Libertà portando amore e conoscenza dove vogliono imporre le tenebre”

annuncia ancora sui social.

Dopo queste esternazioni, molti utenti hanno bersagliato la sua pagina Facebook di critiche e insulti. E qualcuno, vista la sua annunciata libertà di spostamento, la invita molto poco elegantemente ad andare a quel paese.