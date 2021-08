Eleonora Brigliadori ancora sui vaccini: ecco un ‘modo per impedire che il grafene circoli nel corpo’

Eleonora Brigliadori torna a far discutere con le sue affermazioni sui vaccini anti-Covid.

Eleonora Brigliadori torna a far discutere con le sue affermazioni sui vaccini anti-Covid.

LEGGI ANCHE: — Eleonora Brigliadori: ‘Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto’

Prima c’è stato il video per la Regione Abruzzo in cui la Brigliadori invitava la popolazione ad evitare di vaccinarsi per scampare a teorie complottiste ed “entità sataniche”. Ora è il turno del 5g killer e del grafene.

Eleonora Brigliadori ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post controverso. Nella didascalia, parla di grafene che circolerebbe dopo il vaccino, di “corpo eterico” e di una fantomatica radice vegetale con un “altissimo potere di attività soprattutto per il cervello” che servirebbe a sconfiggerlo.

A onor del vero bisogna sottolineare che non ci sono prove tangibili di alcun genere della presenza di grafene nei vaccini. In più gli studi su cui si basa la teoria ripresa dalla Brigliadori, non sono mai stati pubblicati su riviste scientifiche.