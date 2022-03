Dopo la gaffe a Domenica In, Amanda Lear ci ricasca: nuovo ‘incidente diplomatico’ su Rai1 

Amanda Lear ha regalato diversi momenti esilaranti durante la sua partecipazione a I Soliti Ignoti

Amanda Lear è stata ospite a I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus e come era prevedibile ha regalato diversi momenti esilaranti durante la sua permanenza nel gioco.

Amanda, prima ha rinfacciato ad Amadeus l’interpretazione del conduttore che nel 2013 l’ha imitata a Tale e Quale Show – “Una cosa vergognosa” – e poi è incappata in un piccolo incidente diplomatico in merito a delle sue dichiarazioni.

Le battute di Amanda Lear a I Soliti Ignoti

Alla domanda se fosse mai stata in Venezuela, Amanda Lear ha risposto: “Sì, ho fatto una tournée in tutti i paesi dell’America Latina, una cosa terribile. mangiavano guacamole tutto il giorno” senza tenere conto che proprio di fronte a lei ci fosse un venezuelano.

“Amanda regina degli incidenti diplomatici” ha commentato un utente su Twitter riferendosi al suo recente intervento a Domenica In che ha fatto scalpore per una battuta riuscita male che ha tirato in mezzo il popolo ucraino.

“Non dico più niente se no poi mi criticano e la gente si sciocca” ha poi concluso Amanda Lear, cosciente delle sue battute taglienti.

