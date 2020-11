Grande emozione per i 50 anni di Samantha De Grenet, che si lascia sfuggire in studio qualche parola di troppo: ma ci sarebbe una spiegazione...

Barbara D’Urso ha ospitato Samantha De Grenet a Domenica Live ed ha celebrato i 50 anni della showgirl con una bella intervista condita da tante sorprese. Una di queste però ha fatto storcere il baso al pubblico.

Domenica Live gaffe sulla sorpresa a Samantha De Grenet

Come spesso accade in queste circostanze, Barbara D’Urso ha organizzato per la sua ospite una serie di sorprese emozionanti: Samatha aveva scritto al figlio quindicenne Brando una lettera su Instagram e il ragazzo si è presentato in studio portando una torta per la mamma.

LEGGI ANCHE: — Filippo Nardi, l’ex gieffino e amico della D’urso, commenta così la foto della bellissima Samantha De Grenet e lei sbotta su Instagram: ‘Detesto quella parola’

Doveva essere una sorpresa, ma pochi minuti dopo parlando con Barbara D’Urso la De Grenet ha commentato, parlando di Brando: “Era molto emozionato di venire da te!”

Il pubblico a questo punto si è chiesto come fosse possibile, visto che la presenza di Brando doveva essere una sorpresa per la stessa Samantha e il sospetto che le famose sorprese di Barbara siano in realtà concordate si è fatto strada sul web.

#domenicalive De Grenet c'é una sorpresa per te.. tuo figlio Brando..Si in effetti era molto emozionato ..Ma non era una sorpresa ? 😂😂😂 — 💤io c'é 🎶🎸 (@soul_brex) November 22, 2020

#Domenicalive sorpresa “inaspettata” a Samantha De Grenet… 3 secondi dopo: “era tanto emozionato a venire da te”.. pic.twitter.com/L4PQ9Vk0C2 — Bosy Wilde (@BosyWilde) November 22, 2020

In realtà, probabilmente non si tratta di sorprese finte ma di meccanismi televisivi e la “sorpresa” consisteva nella torta e non nella presenza di Brando, che era concordata.

L’intervista di Samantha De Grenet è stata ricca di emozioni, soprattutto quando l’attrice e showgirl ha parlato della sua lotta contro il tumore al seno, che sta ancora combattendo, e del doppio matrimonio con Luca Barbato, padre di suo figlio e amore della sua vita.