Domenica In, “Buonasera Dottore” attualizzata: la versione di Mara Venier e Loretta Goggi fa impazzire i fan

Mara Venier debutta con la nuova edizione di Domenica In e in studio invita i suoi amici più cari: il siparietto con Goggi e Matano

Con l’arrivo di settembre, il palinsesto televisivo torna con i consueti programmi amati dal grande pubblico, tra cui Domenica In, condotta da Mara Venier.

La conduttrice, per la prima puntata della nuova edizione, ha voluto al suo fianco alcuni professionisti e amici: tra questi c’è stata l’intramontabile Loretta Goggi, con cui ha messo in scena una versione di “Buonasera Dottore” moderna e attualizzata, che ha fatto impazzire di gioia i fan.

Si tratta di uno storico brano interpretato da Claudia Mori e scritto da Paolo Limiti su musica di Shel Shapiro, che racconta la telefonata tra una donna e il suo amante, che dall’altro capo del telefono finge di essere al telefono con il Dottore, per evitare di essere scoperto dalla compagna.

Mara Venier ha deciso di reinterpretare la scena con la complicità dei suoi amici in studio, presenti al suo fianco per festeggiare con lei l’inizio della nuova edizione di Domenica In. “L’abbiamo attualizzata” ha spiegato Mara, prima di cominciare l’esibizione con Loretta Goggi e Alberto Matano.

“Buonasera Dottore in chiave moderna, come dice la zia Mara, nuovo momento iconico della tv italiana. Istituiamo una monarchia con a capo Loretta Goggi e Mara Venier” ha twittato uno spettatore. “Dopo Peppa Pig, qualcuno oggi inveirà anche contro Mara, per aver proposto “Buonasera Dottore”, in chiave lesbo, con Loretta Goggi” ha scritto qualcun altro.

“L’amore lesbo tra Mara e Loretta, un pezzo di televisione da vedere insieme a Pillon” ha ironizzato qualcun altro. “Mara e Loretta che fanno “Buonasera Dottore” in chiave lesbo” ha sottolineato un altro utente.

Foto: Kikapress