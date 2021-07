‘Disagio sentimentale’, l’ultimo post di Laura Chiatti: frecciatina social dopo i rumors sulla crisi con Bocci

I rumors di questi giorni parlano di crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Sono diversi gli indizi sparsi sui social

I rumors di questi giorni parlano di crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Sono diversi gli indizi sparsi sui social che hanno portato a questa conclusione: diverse foto e commenti sono scomparsi da Instagram.

A rafforzare la tesi della crisi ora arriva anche una frase che Laura ha postato su Instagram: in tanti l’hanno interpretata come una vera e propria frecciatina verso il marito.

“Parlarsi attraverso i post. la nuova frontiera del disagio sentimentale” ha pubblicato Laura su Instagram, taggando una sua amica.

C’è chi giura che Laura Chiatti si sia indispettita per via di alcuni like e commenti al profilo del marito da parte di una collega. Si tratta di reale crisi tra i due o solo di un malinteso?