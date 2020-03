Diletta Leotta tiene compagnia ai suoi follower con foto e storie su Instagram: stavolta però la didascalia non è piaciuta ai suoi fan

Diletta Leotta continua a fare compagnia ai suoi followers anche da casa, dove si trova in “quarantena” come tutti gli italiani: i suoi fan, soprattutto uomini, ringraziano, anche se non manca qualche critica.

Diletta pubblica foto della sua vita quotidiana, fra allenamenti, cucina e lavoro: grazie alla tecnologia riesce infatti a continuare anche da casa a condurre il programma radiofonico su Radio 105 Take Away, insieme a Daniele Battaglia.

LEGGI ANCHE: — Diletta Leotta, quel dettaglio è stato photoshoppato: guarda il prima e il dopo… E’ lievitato

Diletta Leotta struccata e spettinata: piovono le critiche su Instagram

Nell’ultimo post pubblicato da Diletta Leotta su IG, la giornalista sportiva si fa fotografare seduta su uno sgabello di casa sua, davanti all’apparecchiatura radiofonica, con la didascalia: “A casa, spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13″

Tra i suoi follower, molti hanno puntato il dito sulle parole “struccata e spettinata”: in effetti la Leotta appare diversa da com’è di solito quando va in video, ma certo la sua immagine non trasmette trascuratezza. Nei commenti molti hanno evidenziato il punto, c’è da dire soprattutto donne: “Si si, struccata e spettinata… ma ci prendi per sceme? Abbiamo un cervello sai?”, ha scritto una delle follower più arrabbiate. Ma non è stata la sola: “spettinata e struccata ahahahhaha”, “ma se sei più truccata di un pagliaccio” ed altri commenti del genere, fra cui spicca anche un po’ di ironia.

C’è infatti chi si chiede il motivo dell’abbigliamento praticamente estivo della Leotta: “Ma quanto paghi di riscaldamento? Ma non lo senti il freddo?”

Diletta Leotta preoccupata: “Sento ambulanze dalla mattina alla sera”

Diletta, che vive a Milano, ha raccontato al Sun di essere molto preoccupata per la situazione: dalla sua finestra sente ambulanze passare tutto il giorno ed inoltre accusa la mancanza dei genitori, che si trovano a Catania. Ovviamente le manca anche il calcio, anche se continua a lavorare per la piattaforma DAZN intervistando gli atleti a casa in quarantena.

I social, in questo momento, sono fondamentali: tengono compagnia a chi li scorre e a chi li anima. Diletta Leotta non fa certo eccezione!