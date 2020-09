Nel suo libro "Scegli di sorridere" Diletta aveva già raccontato di aver subito attacchi sul lavoro, ma nell'intervista a "Chi" scende nei dettagli, raccontando la sua verità

Diletta Leotta è diventata un volto molto conosciuto in tv, non solo per gli amanti di calcio: l’abbiamo vista condurre Miss Italia ed affiancare Amadeus a Sanremo, conduce un programma in radio ed ha anche scritto un libro. Un personaggio completo, che però stenta ad affrancarsi dallo stereotipo della “bella che non balla”.

Diletta Leotta Sky, il brutto episodio lavorativo

La conduttrice di DAZN ha raccontato nel suo libro, “Scegli di sorridere”, edito da Mondadori, alcune delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro.

“Quando senti dire o leggi parecchie cose sul tuo conto, all’inizio ti innervosisci. Resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e illazioni gratuite. La prima reazione è rispondere a qualunque cosa, magari anche alzando i toni, per dare la tua versione dei fatti. Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”

Questo un estratto del libro di Diletta, che poi in una intervista a “Chi” è andata ancora più nei dettagli: “A Sky non è stata facile all’inizio. Una collega mi disse che mi avevano preso solo per le tette”.

Certamente non sono mancati attacchi anche da parte di chi fa il suo stesso lavoro, ad esempio dalla giornalista sportiva Paola Ferrari che non ha mai nascosto di non apprezzare il “personaggio Leotta”. Proprio recentemente su Rai1, a Storie Italiane, la Ferrari ha dichiarato: “Nel calcio, un’immagine forzatamente propensa a piacere agli uomini, come quella di Diletta Leotta, può dare fastidio. Ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che credevamo di aver cancellato. Vuole dare l’immagine di una Barbie? Cavoli suoi!”.

Dunque le critiche per la bella Diletta non sono mai mancate e probabilmente continueranno a non mancare, certamente mettendola in difficoltà ma anche contribuendo a far parlare di lei. Su “Chi” la conduttrice si è lasciata anche andare a confidenze amorose: detto addio a Daniele Scardina (King Toretto), ora vuole restare single.