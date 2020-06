Prima il furto in casa di Diletta Leotta, poi i commenti sui social: la conduttrice nel mirino dei social anche dopo il danno subito

Furto in casa di Diletta Leotta. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione rubando beni per un valore – pare – di 150 mila euro. Una brutta disavventura per la presentatrice di Dazn, che non ha fermato i soliti commenti hot nei confronti della bella siciliana, vittima dei ladri e dei solti ignoti del web.

Furto a casa di Diletta Leotta

È notte fonda quando Diletta Leotta si accorge che qualcuno ha commesso un furto a casa sua, in zona Corso Como a Milano.

LEGGI ANCHE: — Spunta quella foto inedita di Diletta Leotta: lo scatto al naturale sorprende tutti

Ignoti si sono introdotti nel suo appartamento, situato al nono piano, e sono riusciti a svaligiare la cassaforte. I malviventi avrebbero portato via orologi, gioielli e altri oggetti preziosi. Un bottino che potrebbe valere quasi 150 mila euro.

I ladri, secondo quanto appurato dagli agenti di polizia intervenuti su segnalazione della conduttrice, sarebbero entrati da una delle portefinestre dell’appartamento. Maggiori dettagli di quanto avvenuto potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona.

I commenti sul web

Una brutta disavventura insomma, per il volto noto di Dazn. Essere vittima di furto in casa propria può essere un’esperienza scioccante, anche per Diletta Leotta. Eppure, c’è chi nonostante il momento difficile, non ha perso occasioni per animare i social con battute inopportune e commenti fuori luogo incentrati sull’avvenenza della conduttrice.

“Ladri entrano in casa di Diletta Leotta. Il difficile è stato scappare dalla finestra con quella ere*ione” ha scritto ad esempio qualcuno su Twitter.

Ma di fronte a tali osservazioni, molti utenti hanno espresso la loro indignazione. “Vedere i tweet su Diletta Leotta mi fa capire quanto siano di una pochezza assurda alcuni maschi” cinguetta qualcuno. E ancora: “Diletta Leotta la donna più sessualizzata di sempre, a livelli malati proprio”.

“Ma la piantate con quei commenti da porci schifosi? Tanto oggi, che ha subito un furto in casa, quanto gli altri giorni. Non è un oggetto, ve ne siete accorti?” sbotta un’altra utente.

Insomma, per la bella siciliana, oltre il danno, pure la beffa!