Diletta Leotta, Francesco Totti si sbottona e svela la verità dietro l’addio alla Roma e sul suo futuro

Passato, presente e futuro nell'intervista di Francesco Totti a Diletta Leotta su Dazn. Poi, un esilarante siparietto tra i due

Francesco Totti ospite di Linea Diletta, il programma sportivo condotto da Diletta Leotta su Dazn. L’ex calciatore, ora impegnato nell’attività di scouting nel mondo del calcio, torna a parlare del suo addio alla Roma con una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Ammette di non aver alcun rimpianto ma lascia una porticina aperta.

Diletta Leotta intervista Francesco Totti

Nonostante non giochi più a calcio, per tutti i tifosi resta il capitano della Roma, squadra che a sua volta resta nel cuore dell’ex calciatore. Con Diletta Leotta, Francesco Totti ricorda il doloroso divorzio dal team giallorosso, come giocatore prima e come dirigente poi.

“Io ho sempre avuto la passione: quando c’è quella per un giocatore è tutto. Quando lo fai con la determinazione, con la voglia, con la spensieratezza, poi ti vengono cose che non avresti mai immaginato…. poi la fine deve arrivare. E’ arrivata un po’ inaspettata, ma giusta. Ora l’ho metabolizzata, ma c’ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia” ha detto.

Totti non sembra avere rimpianti per come è andata la sua carriera sportiva e a Diletta Leotta confida: “Io non mi sono mai pentito delle decisioni anche se quando avevo 25 anni e mi chiamò il Real Madrid dei Galacticos avevo avuto un po’ un momento di disorientamento”.

Una porta aperta…

Rinunciare alla squadra più forte del mondo non è da tutti: “Ho fatto una scelta d’amore che non rinnego. Anzi è stata una doppia vittoria stare per 25 anni con la maglia della mia squadra del cuore” spiega ancora.

Ma allora perché non ha funzionato quando è diventato dirigente? “Perché ero ingombrante” risponde con sicurezza. E di fronte all’eventuale di un ritorno in giallorosso, aggiunge: “Tornare alla Roma con un’altra società e con un altro ruolo? Mai dire mai!”

Durante l’intervista con Diletta Leotta, Totti si è anche piuttosto divertito: spassoso il siparietto che la conduttrice ha voluto condividere su Instagram. Nel breve video, non solo Diletta fa goal, ma lo costringe a esultare insieme a lei, con un esilarante selfie.