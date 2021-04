Diletta Leotta ha finalmente reagito alle illazioni sul suo conto: lo sfogo durissimo su Instagram ha provocato la risposta di Can Yaman

Dopo giorni in cui si è scritto, letto e parlato di presunti flirt di Diletta Leotta con Ibrahimovic o Ryan Friedkin, la conduttrice sportiva ha reagito con un durissimo sfogo su Instagram in cui rimanda al mittente ogni illazione, accusa e speculazione sul suo conto e di Can Yaman.

Diletta Leotta dura su Instagram: il riferimento a Can Yaman

Legittima la necessità di fare chiarezza dopo che si ritrova perseguitata da paparazzi, droni e titoli acchiappa-click a cui – ha svelato – crede la nonna e che le stanno togliendo la serenità:

“Chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata”.

Diletta Leotta è stata anche al centro di gossip infondati su una presunta crisi con Can Yaman tanto che è stata costretta a puntualizzare:

“Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? Ancora perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”

Can Yaman risponde così dopo le voci sulla crisi con la giornalista

È arrivato forte e chiaro il messaggio della siciliana, che si sente discriminata in quanto donna, ma è giunto ancor più cristallino quello dell’attore turco che ha reagito senza paura al post della Leotta. Can Yaman, infatti, ha commentato con un eloquente cuore rosso sigillando così l’amore per la giornalista una volta per tutte.

