‘Devastante’. Kabir Bedi e la frase che divide il pubblico di Rai 1

"A Sandokan, ma che stai a dì?" così su twitter un utente commenta le parole di Kabir Bedi a Domenica In sull'inutilità del vaccino.

Le parole di Kabir Bedi ospite del salotto domenicale di Mara Venier hanno sconvolto il pubblico di Rai 1. L’attore a Domenica In parlando del basso numero di decessi causato dal Covid in India, ha dichiarato che il merito è dell’alimentazione.

“Certi alimenti sono la medicina, certi alimenti ci daranno l’immunità. Come la cannella, lo zenzero, l’aglio. Tutte queste cose possono sviluppare l’immunità in modo meraviglioso”.

Pronta la risposta del professor Richeldi presente in studio, che ha sottolineato l’importanza del vaccino. Ma la frase che ha diviso il pubblico di Rai1 è stata un’altra. Sempre parlando del virus che ha piegato il mondo, Kabir Bedi ha dichiarato di non essere favorevole al vaccino e credere nelle parole di Darwin sull’evoluzione della specie: la razza umana. In tanti su Twitter sono rimasti perplessi dalle sue parole.

Devastante far parlare Kabir Bedhi.. Aspettiamoci un aumento dell’Rt dopo le sue elocubrazioni #DomenicaIn — ChiccaCri (@ChiccaCri5) January 31, 2021

“Servizio Pubblico. Ma perché prima di invitare qualcuno su un argomento così delicato non gli si chiede la sua posizione sui vaccini?”a cinguettato un utente, a cui ha fatto eco un altro: Ma a @RaiUno a Domenica In vi siete bevuti il cervello con le dichiarazioni di #Kabirbedi ? “No al vaccino, la razza umana come diceva Darwin si adatta”… Con centinaia di morti quotidiani. Il servizio pubblico ormai è andato!!

Qualcuno spieghi a Kabir Nedo la differenza fra specie e civiltà. La specie umana sopravviverebbe anche se sul Pianeta restassero anche solo centomila esseri umani. La civiltà umana sarebbe distrutta e dovrebbe ricominciare da capo.#domenicaIn — IlNonPiúCalmo (@MephiTaz) January 31, 2021

Un utente infine, esprime il suo dissenso in modo semplice e diretto:

A Sandokan ma che stai a di?#DomenicaIn — 𝓢𝓽𝔂𝓵𝓮𝓼. (@mrhazzastyles) January 31, 2021

