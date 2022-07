Denis Dosio, il video disperato su Tik Tok solleva polemiche: ma è tutto vero? Cosa c’è dietro a quel video 

Denis Dosio si sfoga per il blocco imposto al suo profilo Instagram ma il video solleva polemiche sul suo atteggiamento

Recentemente Denis Dosio, ex gieffino, è finito al centro delle polemiche per la sua reazione al ban imposto da Instagram, per cui si è visto bloccare il suo profilo.

L’influencer si è ritrovato con il profilo Instagram bloccato e ha usato TikTok per sfogarsi. Il video è stato ripreso, pubblicato e commentato aspramente, per via dei toni catastrofici e drammatici usati da Denis.

Alcune frasi pronunciate dal giovane, come “Dovevo andare a Ibiza e invece devo tornare a lavorare in cantiere con mio zio” vere o recitate che fossero, hanno colpito il pubblico.

Il sospetto infatti è che nel video Denis abbia “forzato la mano”, usando un tono auto ironico sulla vicenda che lo ha interessato, molti utenti però non hanno gradito la drammaticità – seppur finta – usata nel video.

“Che poi Denis Dosio si meriterebbe davvero di andar a lavorare in cantiere ogni giorno della sua vita sotto gli sbattoni del sole e qualsiasi altro tipo di intemperie” ha twittato un utente.

“Aiutate Denis Dosio ma non a riavere il profilo. Ma chi cresce questi ragazzini?” ha scritto un altro utente.

“Livello di recitazione: The Lady di Lory Del Santo”, “Voi scherzate ma questo ragazzo ha bisogno seriamente di un terapista, “Non si può sentire un discorso del genere”, sono alcuni dei commenti che si leggono su Instagram sul profilo di Very Inutil People, che ha pubblicato su Instagram il video di Denis.

