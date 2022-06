Denis Dosio, il post troppo ‘motivazionale’? I commenti divertiti di Soleil Sorge e Cecilia Rodriguez 

Denis Dosio pubblica un video motivazionale ma la sua convinzione non "convince" proprio tutti

Denis Dosio ha pubblicato su Instagram un post motivazionale rivolto alla sua community e l’enfasi con cui ha esposto il suo discorso non è passato inosservato.

Il video è stato ripreso da più canali: nella story si vede l’influencer parlare di un duro lavoro fisico, a cui si è sottoposto negli ultimi giorni, che ha dato i suoi frutti.

“Oggi voglio cambiarti la vita, hai appena visto la mia trasformazione in appena 12 giorni […] Non devi cercare come soluzione quella di non guardarti allo specchio ma di guardarti e utilizzare quella vergogna che hai verso te stesso come forza, determinazione, costanza, disciplina per raggiungere i tuoi obiettivi” spiega Denis.

Il discorso dell’ex gieffino prosegue con una convinzione tale da scatenare alcune reazioni divertite sul web, persino altre influencer hanno commentato ironicamente il suo video. “Life coach forever” ha commentato visibilmente divertita Soleil Sorge, “Ma tutto bene?” ha chiesto ironicamente Cecilia Rodriguez.

