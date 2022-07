Davide Silvestri, il matrimonio contadino: gli invitati del GF Vip e i grandi assenti alle nozze 

Davide Silvestri è convolato a nozze, tra i tanti invitati al matrimonio spicca però una grande assente...

Dopo la grande avventura vissuta al GF Vip 6 da vero protagonista, Davide Silvestri si è sposato con la sua dolce metà: Alessia Costantino.

Il matrimonio si è svolto a Vimercate, nella dimora La Lodovica. Lo stile della cerimonia è stato decisamente “contadino”, dove tutti gli invitati hanno rispettato rigorosamente il dress code campagnolo e lo sposo è arrivato a bordo di un trattore.

Dalle foto spuntate sui social, i fan hanno potuto notare la presenza di diversi volti famosi che hanno condiviso con Davide l’esperienza al Gf Vip: da Katia Ricciarelli a Giucas Casella. Presenti persino Jessica Selassié e Barù Gaetani: i due, mai diventati una vera coppia, sono apparsi distanti ma sorridenti.

Tra i grandi assenti che i fan hanno potuto scorgere attraverso le prime immagini trapelate sui social, c’è Soleil Sorge: l’influencer aveva stretto una bella amicizia con Davide ai tempi del GF Vip (impossibile non ricordare il trio d’amicizia che un tempo formavano insieme ad Alex Belli, quando tutto nella casa più spiata d’Italia sembrava andare per il meglio)… Di lei al matrimonio però non c’è traccia.

Non è stata invitata? Oppure non ha potuto partecipare al matrimonio? Tutti i dettagli del matrimonio di Davide Silvestri verranno condivisi nel prossimo numero del settimanale Chi.

