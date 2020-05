Che fine hanno fatto i capelli? David Beckham beccato senza capellino si mostra quasi calvo e con problemi di caduta: le foto

Che fine hanno fatto i capelli di David Beckham? È la domanda che rimbalza insistentemente nelle ultime ore sui social dopo che l’ex calciatore è stato paparazzato senza berretto mentre fa shopping con la figlia. Che avesse dato un taglio alla chioma con ciuffo era cosa nota, vista l’impossibilità di andare dal barbiere durante il lockdown. Ma nessuno fino ad ora aveva potuto ammirare la sua testa così da vicino e notare che anche David Beckham sta diventando calvo!

David Beckham calvo: le foto choc

Prima o poi, ogni uomo deve fare i conti con la calvizie. E sebbene David Beckham sia ancora un gran bel pezzo di ragazzo, ha pur sempre 45 anni e anche lui, sex symbol e sogno proibito di milioni di donne, sta perdendo i capelli e diventando calvo.

Almeno così sembra dalle foto pubblicate dalla stampa inglese che ha sorpreso l’ex calciatore a fare compere con la figlia. Nell’occasione, insolitamente, Beckham non ha indossato il cappellino, mostrando la testa quasi calva.

Sul suo capo, infatti, spuntano timidamente ciuffi di capelli disordinati e sparpagliati, che relegano ai vecchi ricordi la sua bella e folta chioma.

Ha fatto il trapianto?

Come molti altri uomini, durante questo periodo di lockdown che ha reso impossibile recarsi dal barbiere, David Beckham si è rasato da solo i capelli: meglio una testa calva che disordinata, avrà pensato.

Le immagini diffuse dai media britannici, però, hanno alimentato vecchie indiscrezioni su un presunto trapianto che l’ex calciatore avrebbe fatto due anni fa. Lui non ha mai confermato, asserendo invece che in caso di caduta dei capelli, avrebbe afferrato il rasoio e ripulito tutto. Che è quello che ha fatto in queste settimane.

Fino ad oggi, grazie alle sue pettinature e ora con la rasatura a zero ha cercato di nascondere i problemi di calvizie? Dovremo dire addio per al sempre al suo iconico ciuffo?

Calvo o con la folta chioma, David Beckhman continua a far sognare milioni di donne, in tutto il mondo…