Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati davvero, ma i fan dei Damellis non si rassegnano: intanto è scontro su Instagram tra amici e parenti dell'ex coppia

I fan devono farsene una ragione: i Damellis non esistono più. Sembra esser giunta definitivamente al capolinea la lunga e travagliata storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’influencer tra l’altro pare abbia già iniziato una nuova relazione, proprio con un amico del suo ex fidanzato. Una situazione ingarbugliata fatta di amicizie e tradimenti, sulla quale in tanti stanno esprimendo la propria opinione. E non mancano frecciatine tra parenti e conoscenti della ex coppia.

LEGGI ANCHE: — ‘Lerciotto’, Giulia De Lellis bacchetta Andrea Damante: cosa svela sul suo ex nelle stories su Instagram

Damellis, botta e risposta tra la sorella di Giulia De Lellis e l’amico di Andrea Damante

Giulia De Lellis si starebbe frequentando con una persona, un ragazzo che Andrea Damante dovrebbe conoscere molto bene. Si tratta infatti del suo amico Carlo Gusalli Beretta, che avrebbe conquistato il cuore dell’influencer. Una storia d’amore non confermata e che comunque sarebbe appena all’inizio ma che sta già facendo discutere, alimentando forti critiche nei confronti della giovane romana.

Un altro amico dei Damellis, Nicola Testi, ad esempio, ha lanciato una vera e propria frecciatina su Instagram, attaccando i presunti neo fidanzati. “Stavo pensando: amici amici e poi ti rubano la bici. Amarezza. Ogni riferimento è puramente casuale” ha scritto nelle Ig Stories riferendosi proprio alla relazione nata tra Carlo e Giulia.

Le sue parole non sono passate inosservate e hanno ricevuto, sempre via Instagram, una pronta replica da parte della sorella dell’influencer, che si affida a una citazione di Carlo Gregori. “La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme inerte di leve e ruote. E’ arpa birmana. Sinfonia. Un dono della vita. Trasforma in musica storie di uomini. Anche tragedie” scrive Veronica. Per essere sicura che il messaggio arrivasse al giusto destinatario ha aggiunto anche un’altra inequivocabile citazione: “Puramente casuale”. Poi la frecciatina più velenosa: “Per non farti rubare la bici serve la catena”.

Insomma, i Damellis nonostante non stiano più insieme fanno parlare ancora di sé: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono detti davvero addio per sempre?