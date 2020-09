Da giornalista a stilista, Cristina Parodi investe nella moda: con un'amica ha creato un brand di abiti femminili. Quanto costano i vestiti?

In televisione non la vediamo da un po’, ma sbaglia chi crede che si sia ritirata a vita privata. Certo, Cristina Parodi è legatissima alla sua famiglia e se ne prende cura come ogni mamma e moglie, ma non rinuncia alla sua indipendenza e oggi è diventata anche stilista. La celebre giornalista ha infatti creato un brand di abbigliamento femminile insieme all’amica Daniela Palazzi, Crida, nato dalla fusione dei loro nomi di battesimo.

Cristina Parodi diventa stilista, gli abiti

Amante della raffinatezza e dell’eleganza, e da sempre appassionata di Moda, Cristina Parodi ha deciso di mettere a frutto le sue conoscenze nel settore diventando stilista. Insieme all’amica e socia, eccola quindi creare abiti femminili morbidi, ampi che riescono a valorizzare il corpo di qualsiasi donna.

Non ci sono eccessi nelle linee né nei colori e i vestiti che le due amiche hanno disegnato ricordano atmosfere retrò con delicati tocchi di modernità. E quale modo migliore per pubblicizzare la nuova linea di capi se non mostrandoli sui social? Modelle e testimonial d’eccezione, le stesse creatrici!

Quanto costa il vestito mostrato sui social

In un video pubblicato su Instagram e realizzato dal figlio della giornalista, Cristina Parodi e Daniela Palazzi indossano lo stesso abito ma di colore diverso. Il sofisticato vestito chemisier è a manica lunga con polsini abbottonati, con gonna ampia sotto al ginocchio e stretto in vita. Caratterizzato da colletto stile camicia e chiusura parziale con bottoni nascosti è dotato anche di due tasche invisibili ai lati e gonna a ruota.

Il capo, realizzato popeline di cotone, fa parte della special collection di Crida e sul sito è possibile acquistarlo in offerta a 390 euro invece che 495 euro. È disponibile a motivo principe di Galles color grigio e a motivo pied de poule color blu e rosso.

Si tratta di uno degli abiti più economici firmati dalla giornalista: i prezzi si aggirano tra i 400 e gli 800 euro, mentre si superano le mille euro se si sceglie il trench doppio petto.