Cristina Parodi appare ai fornelli in una foto su Instagram e subito i fan si domandano se sarebbe capace di vestire i panni della sorella...

Una Cristina Parodi inedita appare ai fornelli sul suo profilo Instagram. Subito il pensiero vola alla sorella: che siano entrambe assi della cucina?

Le sorelle sono unitissime nonostante la distanza d’età – 8 anni. In una intervista a Vieni Da Me, la minore, Benedetta, aveva raccontato che la sua passione per la cucina le era stata trasmessa dalla nonna, con cui passava il sabato sera quando era giovane e tutti gli altri uscivano. Anche Cristina ha ereditato le doti culinarie della nonna?

Cristina Parodi ai fornelli: ecco cosa prepara

È proprio Cristina Parodi a dare ai suoi fan una idea precisa delle sue reali capacità ai fornelli.

Non ho grande fantasia in cucina (quella e’ andata tutta a @ziabene 😜) e la domenica a pranzo preparo sempre gli spaghetti al pomodoro che però, a detta della mia famiglia, sono i migliori del mondo. Questa e’ una mia rarissima sequenza fotografica ai fornelli per augurare a tutti buona domenica e buona ripartenza domani

Scopriamo dunque che Cristina Parodi non è pronta a “indossare il grembiule” della sorella. Il suo piatto forte è spaghetti al pomodoro, definiti, da chi l’ha assaggiati, “i migliori del mondo”.

I fan riversano il loro affetto nei commenti, divertiti dal vedere la giornalista nell’inusuale veste di cuoca:

Cara Cristina, sono certa della bontà dei tuoi spaghetti perchè è nella semplicità che esce l’eccellenza È bello vederti anche in queste vesti, sei sempre bella ed elegante

Anche la sorellina, Benedetta Parodi, si lancia in sinceri complimenti:

Brava Cri! Anche io li ho mangiati e sono buonissimi.

Ormai siamo curiosi, come altri followers, di conoscere la ricetta degli spaghetti al pomodoro di Cristina Parodi: se buon sangue non mente, saranno sicuramente deliziosi.