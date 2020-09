Cristina D’Avena in costume da bagno: il suo décolleté a 56 anni fa impazzire tutti

Cristina D'Avena posta sui social network una foto in costume da bagno che fa il pieno di like: a 56 anni la cantante riesce a far impazzire tutti!

Sui social network spunta una foto di Cristina D’Avena in costume da bagno che, in pochi giorni, ha raccolto un numero impressionante di like e commenti grazie al suo meraviglioso fisico e a un décolleté da capogiro… Ma cosa avrà mai combinato l’interprete di sigle dei cartoni più amata della tv?

Cristina D’Avena: la foto in costume da bagno fa impazzire i social

Andiamo con ordine. L’interprete di sigle indimenticabili come Mila e Shiro, Occhi di Gatto e Kiss Me Licia è riuscita a catturare ancora una volta l’interesse di tutti i suoi fan (specie di quelli più cresciuti).

A 56 anni compiuti, infatti, la foto in costume di Cristina D’Avena ne mette il risalto il grandissimo fascino, sfoggiando un décolleté da fare invidia anche a ragazze di molti anni più giovani. Ma soprattutto, quella foto dimostra l’hype incredibile di cui la cantante ancora gode (lo dimostrano anche i suoi numerosi concerti in giro per l’Italia, dove si registra sempre il pienone).

Cristina dopo lo scatto sexy: cosa bolle in pentola?

Ma non è solo il fisico statuario della bella Cristina a fare impazzire i suoi fan, ma è la didascalia a quell’immagine (sempre che qualcuno l’abbia letta). La caption recita infatti “Ciak… Si gira… Vi penso!”. Un commento che lascia spazio a tante libere interpretazioni. Sta per arrivare un nuovo videoclip? O magari un film? E perché no, magari il seguito di Love me Licia, Licia Dolce Licia e Teneramente Licia, i telefilm made in Italy che tanto spopolavano alla fine degli anni ottanta.

In ogni caso, lo scatto bollente ha raccolto anche sicuramente l’interesse dei fan, ancora innamoratissimi di lei. Lo dimostrano gli oltre 100mila che sono comparsi sotto la foto in costume, lanciando di diritto Cristina D’Avena tra le icone sexy della cultura pop italiana.

Photo Credits: Kikapress