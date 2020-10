CR7, positivo al Covid, dice di stare bene e che i tamponi sono una "str...ata": Burioni ironizza e sul web partono le reazioni

Anche Cristiano Ronaldo, per i tifosi CR7, è risultato positivo al Covid19, come molti altri sportivi: per lui nessun sintomo ma quarantena obbligatoria e ovviamente niente partite fino al doppio tampone negativo.

Cristiano Ronaldo tamponi, risponde Burioni

Una restrizione che non va giù al campione portoghese, che afferma anche sui social di essere in ottima salute. E’ stato proprio un suo tweet a far discutere: Ronaldo ha pubblicato una sua foto con la didascalia “Mi sento bene e in salute, forza Juve”, e poi più sotto ha commentato “PRC is a bullshit”, quindi “Il tampone è una str…ata”

Cristiano Ronaldo ha dovuto saltare, causa tampone ancora positivo, la partita di Champions League contro il Barcellona, nonostante si sentisse bene: questo evidentemente il motivo del suo nervosismo, ma il commento ha suscitato molte polemiche ed è stato poi rimosso (non prima di aver raccolto quasi 17mila like).

E’ arrivato però subito il commento caustico del famoso virologo Roberto Burioni, che ha rimproverato virtualmente Ronaldo per la sua esternazione:

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

In molti hanno rimproverato a Ronaldo di essersi esposto su un argomento così delicato in modo troppo leggero, mentre altri lo hanno difeso: c’è anche chi in questa situazione ha voluto invece colpire Burioni, stigmatizzando la sua abitudine al blast.

Ognuno dice la sua, anche grazie alla meravigliosa macchina dei social: in questo periodo complesso però chi ha un po’ di notorietà dovrebbe sforzarsi, forse, di usarla al meglio.