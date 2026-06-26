Dallo scorso 5 giugno è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ‘Summer is magic’: il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. Solea

‘Summer is magic’ di Cristian Marchi feat. Solea è una ‘summer dance anthem’ che cattura quell’istante in cui attrazione, libertà ed euforia si fondono in una notte che sembra non finire mai. Scritta e prodotta tra Italia e Canada, la traccia non si limita a raccontare l’estate, ma trasforma un momento fugace in un ricordo destinato a restare. Tra tensione emotiva, desiderio ed energia dance, il brano unisce immediatezza pop e anima club, con un hook pensato per colpire fin dal primo ascolto. Il progetto ha preso vita attraverso quattro versioni, ognuna delle quali caratterizzata da una propria identità: la Original esalta il lato pop-dance del brano, mentre la Club Mix è costruita appositamente per il dancefloor e i momenti di massima energia. Si aggiungono poi la Cinematic version, pensata con il respiro emozionale di una vera colonna sonora e la Piano & Strings by Fatjon Zefi: una reinterpretazione essenziale e intensa, che mette a nudo l’anima più autentica del pezzo. Insomma, con il suo stile distintivo, Cristian Marchi, nato a Mantova il 31 marzo 1976, ha consolidato la sua posizione tra i dj e i produttori italiani più seguiti e riconosciuti. Con un approccio unico, che fonde ritmo e melodia in un’identità sonora inconfondibile, le sue produzioni hanno conquistato milioni di ascoltatori e le piste dei club più prestigiosi d’Europa, Asia e Australia. Dalla radio ai ‘main stage’ internazionali, Cristian ha costruito una carriera fondata su coerenza, autenticità e continua evoluzione. I suoi singoli ‘Love Sex American Express’, ‘We are perfect’, ‘Feel the love’, ‘I got you’, ‘Let’s fuck’, ‘I got my eye on you’ e molti altri hanno segnato un’epoca, mentre le più recenti produzioni, come “Fast Cars & Superstars” e “Motivation” hanno superato decine di milioni di streaming, diventando virali su TikTok e riconfermandone la capacità di connettere generazioni diverse attraverso la musica. Nel 2023 ha fondato la sua etichetta indipendente, la CM Music, punto di riferimento per le sue nuove produzioni originali e importanti cover. La visione è chiara: riportare al centro il valore del sound marchiato Cristian Marchi: un mix di energia, eleganza e immediatezza capace di unire club culture e gusto contemporaneo. Protagonista nei club e festival italiani e internazionali, Cristian continua a portare il suo sound in tour, con date che spaziano da Milano a Mykonos, da Dubai a Sharm el-Sheikh, dall’Albania a Palma de Mallorca. La sua presenza sui social, seguita da una community globale, è il prolungamento naturale della sua energia in console: reale, coinvolgente e sempre riconoscibile. Ecco qui di seguito il videoclip ufficiale di ‘Summer is magic’, seguita da una divertente intervista che Cristian Marchi ci ha cortesemente rilasciato.

Cristian Marchi, ma quest’estate 2026 è veramente magica, secondo te?

“Se ti rispondessi di no, dopo aver pubblicato una canzone che si chiama ‘Summer is magic’, avrei un problema di coerenza. Detto questo, credo che la magia dell’estate non stia nel calendario, ma nelle persone. Quando vedi club, piazze e spiagge pieni di gente che ha voglia di divertirsi, cantare e stare insieme, un po’ di magia c’è davvero”.

Parlaci di questo singolo, ‘Summer is magic’ e del perché hai deciso di affidarlo all’interpretazione di Solea: cosa ti ha convinto a fare un feat?

“Quando ho sentito la voce di Solea, ho capito che era la persona giusta: ha freschezza, personalità e riesce a dare credibilità alle emozioni raccontate nel brano. Non ho scelto un ‘feat’ per una questione di numeri, ma perché artisticamente aveva senso”.

Il brano è in 4 versioni: hai cercato di intercettare diversi target di ascolto?

“Più che diversi target, volevo intercettare diversi momenti. C’è la versione ‘Original’ per chi ama la musica ‘pop-dance’; la ‘Club-Mix’ per la ‘pista’; la ‘Cinematic’, per chi cerca emozione e la ‘Piano & Strings’ per chi vuole ascoltare il brano in una veste più intima. Mi piace l’idea che una canzone possa accompagnarti in contesti diversi”.

Pensi che possa diventare un ‘tormentone’ estivo, se non lo è già?

“Questo non lo decido io e nemmeno l’etichetta: lo decidono le persone. Io posso solo fare musica nella quale credo e metterci tutta la passione possibile. Se poi entrerà nella colonna sonora dell’estate di qualcuno, avrò già raggiunto il mio obiettivo”.

Secondo te, perché abbiamo questo bisogno di legare la nostra estate a un brano particolare?

“Perché la musica ha il potere di conservare i ricordi, come le fotografie: bastano poche note per riportarti in un luogo, in un’estate o accanto a una persona. È una macchina del tempo emotiva”.

Le tue tracce puntano molto sull’immediatezza, ma anche su un’elegante ricerca dei suoni: ti consideri un produttore e un autore con le ‘palle’?

“Mi considero una persona che lavora tanto. Fare qualcosa di semplice, che arrivi davvero alle persone, è molto più difficile di quanto sembri. Se dopo oltre trent’anni alcune mie canzoni continuano a essere ascoltate, qualcosa di giusto l’ho fatto”.

Te la sentiresti, in futuro, di alzare l’asticella qualitativa verso una produzione più complessa, in stile Pet Shop Boys, per esempio?

“Assolutamente sì: mi piace la musica che riesce a essere sofisticata senza perdere immediatezza. I Pet Shop Boys sono stati maestri in questo e, per me, di grande ispirazione. L’importante, però, è non complicare le cose solo per dimostrare qualcosa”.

Nel testo si canta: “Sei tu la mia overdose”. È un invito a vivere il momento?

“Sì, ma non parla di eccessi: parla di quelle emozioni che ti travolgono e ti fanno sentire vivo. È un invito a vivere con intensità, ciò che ci fa stare bene, senza avere paura di lasciarsi coinvolgere”.

È meglio ‘staccare la spina’, ogni tanto, dai problemi quotidiani e vivere l’estate nel relax più totale?

“Credo che, ogni tanto, sia proprio necessario: non possiamo essere sempre performanti. ‘Staccare la spina’ non significa scappare dai problemi, ma recuperare energie per affrontarli meglio”.

Cosa consigli ai giovani di oggi?

“Di non confondere la visibilità con il valore. I social possono essere uno strumento straordinario, ma una carriera si costruisce con competenza, costanza e credibilità: le scorciatoie durano poco”.

Pensi di seguire la strada dei grandi ‘feat’ internazionali come Calvin Harris con Rihanna o Dua Lipa?

“Se nasce una collaborazione autentica, sì. Le collaborazioni funzionano quando due mondi si incontrano e creano qualcosa di migliore rispetto a quello che avrebbero fatto da soli. Non mi interessa solo collezionare nomi famosi e connessioni importanti, mi interessa soprattutto fare buona musica”.

Dicci in quali discoteche possiamo ‘incrociarti’ quest’estate…

“Quest’estate sarò in giro praticamente ogni settimana, tra club, beach party, piazze ed eventi, sia in Italia, sia all’estero. Da Torino alla Sicilia, passando per Veneto, Abruzzo, Marche, Sardegna e tante altre tappe, con date internazionali a Palma de Mallorca, Sharm El-Sheikh e Benidorm. Il modo migliore per seguirmi è tenere d’occhio i miei social, perché il calendario continua ad arricchirsi e aggiornarsi settimana dopo settimana”.

Intervista di Vittorio Lussana