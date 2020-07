Covid, Madonna svela che la cura esiste già: Instagram censura il video

Madonna ha condiviso sui social un video controverso, nel quale sostiene che esista già una cura per il Covid 19, ma Instagram la censura.

Di star della musica che sbroccano ai tempi del Covid 19 ce ne sono tante: dopo le parole di Bocelli “umiliato” dalla quarantena, spunta anche un post di Madonna, che su Instagram ha parlato di una presunta cura già esistente, venendo censurata dal social network di Mark Zuckerberg. Ma cosa sarà successo di preciso alla pop star più amata di sempre?

Madonna: “La cura per il Covid 19 esiste già, ma vogliono trarne profitto”

Andiamo con ordine. Madonna ha ricondiviso un filmato, nel quale un personaggio abbastanza controverso per la comunità scientifica sostiene che da mesi esiste una cura contro il coronavirus, l’idrossiclorochina. La donna in questione è la dottoressa Stella Immanuel, che tra le altre cose sostiene che nella lotta al Covid-19 le mascherine e la quarantena siano del tutto inutili.

Tutto molto strano, compreso il fatto che Madonna abbia deciso di sostenerla. Anzi, la popstar ha addirittura scritto un messaggio di sostegno alla Immanuel.

“La verità ci renderà tutti liberi! – ha scritto la cantante – Ma alcune persone non vogliono sentire la verità. Soprattutto le persone al potere che vogliono trarre profitto da questa lunga ricerca di un vaccino che è stato dimostrato essere già disponibile da mesi. Preferiscono che la paura prenda il controllo e faccia sì che i ricchi diventino ancora più ricchi, che i poveri e i malati stiano sempre peggio. Questa donna è il mio eroe. Grazie Stella Immanuel”.

Instagram censura Madonna e ne elimina il video

Insomma, un pieno sostegno alle teorie della Immanuel, che oltre ad essere molto controverse sul tema Covid-19 lo sono anche su altre questioni. Stiamo parlando di una vera e propria outsider del mondo scientifico, che spesso sostiene tesi fantasiose, come per esempio che alcune malattie siano portate dagli alieni o da rapporti con Satana, i demoni e le streghe.

Non proprio la persona più affidabile. Tanto è vero che Instagram, in seguito ad un fact checking eseguito da operatori indipendenti ha deciso di oscurare il filmato che parla di questa presunta cura Covid già esistente, che non è più disponibile sul canale di Madonna.

Ciononostante, in rete circolano ancora tantissimi video di Stella Immanuel che, nonostante i suoi sostenitori gridino alla censura, rischiano di essere piuttosto pericolosi.

