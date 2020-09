Costantino della Gherardesca vs Mostra del Cinema di Venezia

Un red carpet imbarazzante: Costantino della Gherardesca critica pesantemente la Mostra del Cinema di Venezia con un tweet al vetriolo

Fanno più rumore i 7 minuti di applausi per Pierfrancesco Favino o l’acne di Giulia De Lellis? Alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, da sempre, film e gossip vanno a braccetto, anche in questa prima edizione nell’era Covid. Ma il red carpet di quest’anno non è particolarmente piaciuto a Costantino della Gherardesca, che dopo giorni di silenzio, ha commentato la kermesse. Un commento spietato su Twitter quello del conduttore che vedremo presto nelle vesti di concorrente a Ballando con le Stelle.

Costantino della Gherardesca attacca la Mostra del Cinema di Venezia

Non c’è del tenero nel post che il conduttore più cinico della tv italiana ha pubblicato su Twitter:

“Come Warhol quando gli hanno rubato la parrucca, solo dopo giorni di angoscia ed imbarazzo riesco a commentare il red carpet di Venezia. C’é solo una cosa sensata da dire: chiunque si occupa della Biennale del Cinema deve andarsene affan**lo ed essere rimpiazzato/a”.

Molti utenti concordano sulla scarsa qualità artistica dei personaggi che quest’anno hanno sfilato sul famoso tappeto rosso, per la prima volta senza pubblico nel rispetto della normativa anti-covid.

“Non solo chi si occupa della Biennale, ma anche chi dà credito e visibilità a persone inutili, che non hanno alcun merito artistico, ma solo migliaia di followers sui social e solo per questo “investiti” di diritti a calcare scene e red carpet (sacri) che non gli appartengono” ha cinguettato ad esempio un utente.

Le star del web sul red carpet contestato

Ed è proprio su quella importante e prestigiosa passerella che influencer e personaggi del web rischiano di ricevere più attenzioni di star mondiali del cinema. I fotografi, ad esempio, non si sono lasciati sfuggire l’arrivo di Cecilia Rodriguez, arrivata a Venezia da single: tutti a occuparsi dello spacco del suo abito che ricordava quello sfoggiato dalla sorella a Sanremo.

I flash hanno abbagliato anche Giulia De Lellis, tornata in Laguna con un abito molto simile a un vestito già visto sulla collega Chiara Ferragni. L’influencer romana ha fatto però parlare di sé anche per la sua acne, mostrata con naturalezza durante le pose concesse ai fotografi.

Ma che c’entrano personaggi del genere con la Mostra del Cinema di Venezia? Ecco, la domanda alla quale vorrebbe trovare, forse, risposta anche Costantino della Gherardesca.