Durante l'intervista a Vieni da Me, Nina Moric si leva le lenti a contatto: un gesto inopportuno in piena emergenza coronavirus

Imperdonabile errore di Nina Moric a Vieni da Me. La modella è stata ospite nel programma di Rai 1 e Caterina Balivo l’ha sottoposta alle domande al buio. A un certo punto della conversazione, però, Nina ha compiuto un gesto che ha sollevato un polverone, costringendo la stessa conduttrice a intervenire. In piena emergenza coronavirus, era proprio il caso di mettere le dita negli occhi?

Nina Moric si leva le lenti a contatto in diretta a Vieni da Me

Nina Moric non si è sottratta all’intervista che Caterina Balivo ha condotto nella puntata di oggi di Vieni da Me. La modella, che di recente ha denunciato il suo ex Luigi Mario Favoloso, per presunte violenze domestiche, ha parlato anche del suo precedente matrimonio con Fabrizio Corona. “E’ l’uomo più importante della mia vita” ha detto.

LEGGI ANCHE: — “Imparate ad accettare le regole”, il post di Fabrizio Corona sul coronavirus divide i fan

A un certo punto, però, durante la chiacchierata, Nina si è resa protagonista di una clamorosa gaffe: si è messa le mani (sporche) negli occhi e ha levato via le lenti a contatto. Un gesto inaccettabile in un momento in cui non si fa altro che ricordare le buone pratiche per prevenire il contagio dal coronavirus. Lavare spesso le mani e non toccarsi bocca, naso e occhi, infatti, sono tra le regole basilari per contenere la diffusione del COVID-19. Proprio per questo, la stessa conduttrice l’ha rimproverata ricordando a lei e al pubblico le misure di prevenzione da seguire.

I commenti sul web

Quanto fatto da Nina Moric a Vieni da me non è passato inosservato sui social, dove la modella è stata travolta dalle critiche.

“Ma si è appena tolta le lenti a contatto con le mani sporche?!?” si chiede qualcuno su Twitter. “Bombardano da giorni col suggerimento di non toccarsi gli occhi con le mani e Nina Moric ci si infila le dita per togliersi le lenti a contatto” osserva ancora un telespettatore. “Caterina Balivo salva in calcio d’angolo la gaffe di Nina Moric, che si toglie le lenti in diretta, toccandosi gli occhi. Ormai è come starnutire” aggiunge un altro utente.

Anche Vieni da Me, come tutte le altre trasmissioni tv, sta andando in onda senza pubblico e in studio tutti cercano di rispettare le misure di prevenzione imposte: dalla distanza di sicurezza tra ospiti alle mascherine protettive per gli operatori video. Peccato per questo scivolone di Nina.

E pensare che proprio Fabrizio Corona aveva invitato tutti a imparare a rispettare le regole: alla Moric serve un ripasso!