Meghan ed Harry sono tornati in Canada, dove hanno preso misure straordinarie per tutelarsi dal Coronavirus: ecco quali sono i loro programmi futuri

Tempo di isolamento e quarantena anche per i Duchi di Sussex, Harry e Meghan: i due reali dimissionari vivono in Canada ed hanno attuato tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la loro salute e quella pubblica.

Dopo aver terminato anche l’ultimo degli impegni reali del Regno Unito, Harry e Meghan sono tornati in quella che è diventata la loro nuova casa, la magione di Vancouver Island, e secondo Foxnews sono felici di essere riusciti a trascorrere del tempo con la famiglia prima che scoppiasse la pandemia.

Coronavirus Harry e Meghan, cosa stanno facendo in isolamento

Secondo fonti anonime interpellate da Foxnews, Harry sarebbe preoccupato per la sua famiglia e avrebbe sentito al telefono più volte il padre e la nonna per raccomandargli di fare attenzione.

Sia lui che Meghan hanno deciso di isolarsi nella loro lussuosa casa canadese: vedono pochissime persone del loro staff e chi lavora per loro ha dovuto adeguarsi ad un rigidissimo protocollo igienico. Questo non vuol dire però che Harry e Meghan siano “in vacanza”: in realtà sono impegnati a lavorare su diversi fronti.

In particolare Harry e Meghan stanno lavorando con un’organizzazione noprofit che si occupa di salute mentale, in particolare dedicata alle donne che soffrono di depressione post partum. Come hanno anticipato dalla loro pagina Instagram, i loro progetti futuri saranno dedicati ad informare il più possibile su questa pandemia, a dare consigli e suggerimenti su come affrontarla sia dal punto di vista sanitario che psicologico. Secondo Meghan infatti questa crisi è prima di tutto una crisi di “sanità mentale”.

Harry e Meghan separati dalla Casa Reale

Certamente passerà del tempo prima che Harry e Meghan possano tornare nel Regno Unito: una separazione, quella fra la famiglia reale e i due duchi, che da formale diventa effettiva e soprattutto a lungo termine. E chissà se Harry non rimpiangerà quel saluto freddo con il fratello durante l’ultimo Commonwealth Day, nell’Abbazia di Westminster.