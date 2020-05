La virologa ha ribadito ancora una volta l'importanza del distanziamento sociale e del lavaggio frequente delle mani per attraversare indenni la fase due

Ilaria Capua è una virologa di fama internazionale, direttrice dell’One Health Center University of Florida e nota soprattutto per i suoi studi sul virus dell’influenza aviaria: in questi mesi è stata spesso interpellata dai mass media per esprimere la sua opinione a proposito del Coronavirus e si è sempre espressa senza mezzi termini, dicendo la sua verità senza “infiocchettarla” più di tanto. Un atteggiamento che l’ha esposta anche a critiche.

Coronavirus Ilaria Capua detta le regole della fase 2

La virologa Capua è l’esperta di riferimento a “Di Martedì”: Floris ogni settimana la intervista in merito agli sviluppi salienti sulla pandemia in corso. Anche questa settimana è stato così e la Capua ha dettato chiaramente le regole per una “fase 2” senza incidenti e pericolose “ricadute”: tutto si deve basare, come ribadito da più fonti, sulla responsabilità del singolo.

“Sappiamo che la trasmissione del virus avviene nella stragrande maggioranza dei casi per contatto fisico o vicinanza fisica fra persona infetta e persona non infetta. Dobbiamo comportarci da persone serie, il distanziamento fisico non è uno scherzo, ma una barriera naturale fra soggetto infetto e soggetto sano. Anche il lavarsi le mani, si scoprirà poi che tutto questo lavarsi le mani ci ha fatto bene anche per tutte quelle infezioni da batteri multi resistenti (…) Le cose da evitare assolutamente sono i raggruppamenti di massa in ambienti chiusi, come feste di compleanno o feste di laurea”

Ilaria Capua sui nonni, l’ira di Mara Venier

In passato Ilaria Capua aveva parlato anche di come si sarebbero dovuti comportare gli anziani: per loro aveva previsto un isolamento più prolungato ed aveva anche parlato di un rapporto fra nonni e nipoti che sarebbe cambiato per sempre. Parole forse realistiche, ma estremamente dure, che avevano colpito tutti i nonni d’Italia ma anche la “zia” di tutti, Mara Venier.

“La stimo molto (Ilaria Capua, n.d.r). Ma quello che ha detto è stato un colpo al cuore. Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati… Sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata. Certe considerazioni andrebbero dette in un altro modo. C’ è stata un’autentica sollevazione da parte di tutti i nonni, l’ho detto anche a Domenica in. Il giorno dopo lei stessa da Floris ha detto so che i nonni sono arrabbiati. E ci credo: tu li hai ammazzati, i nonni, con questa frase. Bisogna avere un minimo di sensibilità e delicatezza”, ha dichiarato Mara Venier a “Il Giorno”. E ha poi pubblicato sui social il video del ricongiungimento con il suo nipotino Claudio, con mascherina e rispetto delle regole.