Coronavirus, Giulia de Lellis colpita dalla psicosi del virus: ‘scusatemi’

Anche Giulia De Lellis travolta dalla psicosi del coronavirus. L'influencer va in aeroporto con la mascherina: "Scusatemi, sono ansiosa"

Giulia De Lellis è tra le vittime dell’isterismo di massa che si sta diffondendo a macchia d’olio a causa del coronavirus. La paura di essere contagiata ha indotto l’influencer a munirsi di mascherina per tutelarsi durante un viaggio in aeroporto.

Giulia De Lellis in panico per il coronavirus

Per questo motivo la De Lellis si è mostrata ai suoi fan con il volto coperto su Instagram in una stories in cui coglie l’occasione per scusarsi. Proprio tramite Instagram Giulia ha voluto specificare che non si tratta altro che della sua innata ipocondria, che la porta a temere ogni tipo di contagio.

Nonostante i tentativi da parte degli esperti di rassicurare riguardo le scarse possibilità, seppure concrete, di contagio, non sembra essersi smorzato l’isterismo di Giulia De Lellis.

Come si mostra su Instagram

Prima di salire in aereo, la giovane, ha preferito indossare una mascherina, commentando poi: “Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo”.

L’influencer ha poi continuato: “Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa, per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!”.

di Aurelio Fattorusso