Il coronavirus non cambia le abitudini della Regina Elisabetta: la sovrana continuerà a partecipare a eventi pubblici per non creare panico

La Regina Elisabetta non stravolgerà le sue abitudini in seguito all’emergenza coronavirus. La decisione dell’anziana sovrana, fanno sapere fonti ben informate, è stata assunta per evitare di creare panico e allarmismo nella popolazione del Regno Unito. Sua Maestà continuerà a partecipare ad aventi pubblici e a viaggiare, con qualche piccola precauzione in più.

La vita della Regina Elisabetta ai tempi del coronavirus

A rivelare che il coronavirus non fermerà le abitudini della Regina Elisabetta è stata una fonte vicina a Buckingham Palace, interpellata dal Mail Online. “Se la Regina o gli altri membri della Famiglia Reale si isolassero o cambiassero i loro piani, si potrebbe scatenare il panico nella popolazione” ha riferito la fonte.

Al giornale britannico, il ben informato sulle faccende reali ricorda anche che Sua Maestà “non ha cambiato il suo programma durante l’epidemia di influenza suina né dopo gli attacchi terroristici”.

Ovviamente, Elisabetta II è pronta a rivedere la sua posizione, qualora il governo britannico dovesse adottare nuove disposizioni più stringenti.

Qualche precauzione

Senso di responsabilità dunque, ma non incoscienza. L’anziana sovrana, infatti, nelle ultime settimane, pur non rinunciando a partecipare a eventi ufficiali, ha adottato qualche precauzione. Per evitare il contagio da coronavirus, la Regina Elisabetta indossa sempre i guanti.

Un accessorio che da sempre per Sua Maestà non rappresenta solo un vezzo per sfoggiare la sua impeccabile eleganza, ma ha una funzione pratica. Stringendo sempre molte mani, i guanti diventano necessari per una questione di igiene e in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo, sono diventanti fondamentali.

Elisabetta II non se n’è separata neanche durante una cerimonia di premiazione, mentre consegnava riconoscimenti e investiture.