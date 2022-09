Compleanno Francesco Totti, ‘l’unico uomo della mia vita’: gli auguri dall’unica bionda del suo cuore. Chi gli ha fatto questa dedica 

Francesco Totti festeggia il compleanno, gli auguri più dolci e quelli che invece mancano all'appello...

Francesco Totti, nel bel mezzo della separazione da Ilary Blasi, trova il tempo per festeggiare il suo compleanno con gli affetti più cari.

Così, sul suo profilo Instagram ufficiale, appare una stories con un selfie e una dedica speciale a lui riservata: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Le parole sono di Chanel Totti, l’unica bionda a fare braccia nel cuore dell’ex calciatore.

Proprio in questo momento turbolento per la famiglia Totti-Blasi, in tanti ricordano che già l’anno scorso (come quest’anno), a mancare all’appello pubblicamente furono proprio gli auguri dell’allora sua moglie Ilary Blasi.

Per i 45 anni di Totti infatti, la conduttrice fece scena muta sui social, e per alcuni era già un indizio che le cose tra i due non stavano andando affatto bene, alimentando le voci di crisi, confermate nei mesi successivi fino alla rottura definitiva di quest’anno.

Foto: Kikapress