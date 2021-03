Fabrizio Corona ha trascorso il 47° compleanno in carcere: il messaggio su Instagram è inequivocabile, solidarietà dalla madre di Belen

Il 29 marzo scorso Fabrizio Corona ha ‘festeggiato’ il suo 47° compleanno dietro le sbarre, dove è tornato per aver violato i termini degli arresti domiciliari. Su Instagram chi gestisce il profilo dell’ex re dei paparazzi ha voluto mandare un messaggio inequivocabile a quanti si stanno ancora accanendo contro di lui.

Fabrizio Corona, compleanno in carcere: il post su Instagram

47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. “QUELLO CHE MI AVETE FATTO E’ IMPERDONABILE”.

Tanta e tangibile la solidarietà che Corona ha ricevuto in questi anni: di recente Belen Rodriguez ha difeso il suo ex sottolineando che ha serio bisogno di aiuto per via della sua fragilità mentale ed emotiva.

Compleanno di Fabrizio Corina: solidarietà social

Stando a diversi pareri psichiatrici, infatti, Fabrizio presenta un disturbo borderline della personalità tendente al bipolarismo di tipo narcisistico, associato a una sindrome depressiva importante.

La prossima volta che sarete in procinto di lamentarvi perché il vostro è un compleanno di melma, vi consiglio di ripensare a come sta festeggiando oggi, diviso tra un'ora d'aria ed una beffarda ora legale, i suoi primi 47 anni l'esuberante Fabrizio Corona. — Marco Del Catasto (@delca_it) March 29, 2021

La famiglia dell’argentina è evidentemente rimasta legata a Corona anche se la storia tra di loro è morta e sepolta, così su Instagram è intervenuta la madre Veronica Cozzani per augurargli un compleanno migliore di quanto non abbia trascorso:

In spagnolo ha commentato: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”

Foto: Kikapress