Dopo le critiche per l'eccessiva magrezza durante la sua partecipazione a Ciao Darwin, Padre Natura è notevolmente cambiato: ecco come è

Quando lo vedemmo scendere dalla scalinata, fu una vera sorpresa per il pubblico femminile: a Ciao Darwin arrivava Padre Natura. L’esilarante show condotto dall’inossidabile coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti accoglieva Filippo Melloni, seducente studente di medicina con lo sguardo che buca lo schermo. Sabato scorso, nella puntata andata in replica su Canale 5, l’abbiamo ritrovato in tutta la sua bellezza. Oggi però, l’affascinante 25enne è piuttosto cambiato: dopo le critiche per l’eccessiva magrezza, Filippo ha lavorato sodo e il risultato è un fisico scolpito e molto più proporzionato.

LEGGI ANCHE: — ‘Sono una grandissima esperta di…’, quella frase della concorrente in diretta a Ciao Darwin che mette in imbarazzo Paolo Bonolis: la battuta a luci rosse

Ciao Darwin, la trasformazione di Padre Natura

I capelli e la barba sono rimasti immutati: incorniciano il suo sguardo profondo e seducente. Il resto del corpo del nostro bel Padre Natura conosciuto a Ciao Darwin è profondamente cambiato. Filippo non è più esile e magro come un anno fa, ma possente e muscoloso.

A mostrare l’evidente trasformazione, è lo stesso Filippo sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso alcuni scatti del prima e del dopo. “Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7kg di massa muscolare. Baci stellari ai leoni da tastiera. Grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto” scrive il 25enne nella caption.

Chi è Filippo Melloni

Insomma, al bel Padre Natura di Ciao Darwin l’ironia non manca e bisogna dargli atto che ha saputo far tesoro delle critiche – sebbene alcune furono molto feroci – per migliorarsi.

Nato a Bologna nel 1995, Filippo coniuga studio e lavoro. È infatti iscritto alla facoltà di medicina perché sogna di diventare medico, ma non disdegna il mondo dello spettacolo e arrotonda facendo il modello.

Il giovane, a cui la trasmissione di Canale 5 ha dato fama e notorietà, è piuttosto attivo sui social per la gioia dei suoi 274 mila follower su Instagram.