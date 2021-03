È stata Madre Natura in Ciao Darwin 8; oggi la bella modella croata è in splendida forma e molto innamorata. Ecco chi è il fortunato

Venerdì 12 marzo su Canale 5 in prima serata andrà in onda ‘Ciao Darwin – A grande richiesta’, 5 appuntamenti in cui rivivremo le puntate più divertenti dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e le diverse Madre Natura.

Non verrà mandato in onda un mix del meglio di; sono state selezionate 5 puntate delle tante edizioni che si sono susseguite che hanno raccolta maggior successo. Ad aprire le danze sarà una puntata dell’edizione numero 8 che vede Madre Natura avere il volto della bellissima Eva Kovac.

Ma cosa fa oggi la bella modella croata Eva Kovac ?

La 26 enne modella ha trovato l’amore e come si evince dal suo profilo Instagram si trova per questo spesso a Napoli. Già perché a far breccia nel suo cuore è stato Gennaro Lillio, personal trainer ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Lory Del Santo. I due si sono conosciuti durante Pechino Express 8, il gaiming show itinerante di Rai2 andato in onda ad inizio 2020.

Conquistarla non è stato facile, come ha raccontato Lillio, visto che lei rifiutava ogni suo tentativo di corteggiarla. Poi qualcosa è scattato e chissà che non sia stata proprio la magia della città partenopea visto che entrambi hanno passato lì la quarantena. Un amore nato da poco, e che gli auguriamo duri a lungo.

