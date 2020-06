‘Sono solo allenata’, il lato B di Chiara Nasti scatena polemiche sui social

Chiara Nasti finisce nell’occhio nel ciclone per un video su Instagram: in tanti hanno notato un dettaglio sul lato B, accusandola di avere delle protesi.

Sui social si fanno polemiche praticamente per tutto e questa volta a finire nell’occhio del ciclone è Chiara Nasti, che con un video in cui mette in mostra il suo lato B ha finito per alzare un inaspettato polverone. Ma cosa avrà mai combinato la nota influencer?

Chiara Nasti mostra il lato B mentre balla su Instagram

Andiamo con ordine. La bella influencer si è mostrata mentre ballava a ritmo latino sul terrazzo di una spa di lusso della penisola sorrentina insieme a Marco Ferrero, l’influencer titolare di Iconize.

Ebbene, in quel breve filmato Chiara Nasti indossa solo un costume che lascia ben poco spazio all’immaginazione ma, soprattutto, mette decisamente in risalto il suo lato b… con il risultato di aver fatto arrabbiare tantissimi utenti, che si sono scatenati nei commenti.

Il web esplode: Chiara Nasti ha le protesi al lato B?

“Vedo protesi che si spostano di qua e di la”, ha scritto un utente. E qualcuno giura che si veda ad occhio nudo che il lato b di Chiara Nasti non sia naturale scrivendo “si vede tale e quale che sono protesi” oppure “si è messa le protesi al sedere… si vede lontano un miglio”.

Qualcun altro è invece più radicale e scrive: “Costume orrendo … protesi altrettanto … cancella questo video”.

Chiara ha risposto con una Stories, mostrandosi ancora di schiena e provando a giustificarsi scrivendo: “Sono semplicemente allenata, puoi riuscirci anche tu”.

Una pagina Instagram invita a boicottare l’influencer

Insomma, non proprio un bel momento per la bella Chiara. E le cose, se vogliamo, sono anche peggiorate quando la nota pagina Instagram VeryInutilPeople ha preso a cuore la questione invitando i propri follower a smettere di seguire o addirittura a bloccare l’influencer perché darebbe un cattivo esempio alle ragazze.

La pagina ha addirittura postato un paio di foto a mo’ di prima e dopo, instillando ancora di più il dubbio che Chiara Nasti si sia fatta impiantare delle protesi al lato b…

Chiara risponde alle critiche con un nuovo post su Instagram

Nel frattempo è arrivata la sua risposta (non molto felice, in realtà, come quella lasciata in occasione del suo tatuaggio ‘sbagliato’). In un nuovo post su Instagram, nel quale si mostra di fronte e non più di schiena, ha scritto: “Chiara perdonali perché non sanno quel che dicono”.

Un gran polverone, senza alcun dubbio… ma secondo voi qual è la verità?

