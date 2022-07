Chiara Ferragni, quel dettaglio riflesso nello specchio notato dai fan: cosa ci fa lì?

Chiara Ferragni ha pubblicato un post davanti allo specchio nel quale compare riflessa una donna sconosciuta: cosa ci fa in quella foto?

Chiara Ferragni non è tipa da fare complimenti quando c’è da guardarsi allo specchio ma stavolta ha combinato qualcosa che ha fatto chiacchierare davvero tutti i suoi follower. Avrà forse commesso un errore in uno dei suoi post? Oppure c’è qualcosa che non è andata giù alla sua incredibile fanbase?

Chiara Ferragni: il look audace alla Paris Fashion Week e il dettaglio allo specchio

Andiamo con ordine. Lasciato temporaneamente il Salento per presenziare alla Paris Fashion Week, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look veramente audace: body nude e pantaloni con effetto trasparenza che coprono il lato b soltanto con due tasche. Fin qui nulla di particolarmente strano: sappiamo tutti con quale cura l’imprenditrice digitale scelga i suoi outfit anche per fare in modo che stupiscano e si parla di lei.

Quello che però molti follower della Ferragni hanno notato è un dettaglio ‘allo specchio’ comparso nel post Instagram con il quale la bella Chiara ha reso pubblico il suo look.

Spieaghiamoci meglio: nel gruppo di foto ‘Peaches for breakfast‘, ce n’è una nella quale la bionda influencer è in piedi davanti allo specchio con i suoi pantaloni trasparenti. Peccato che, riflessa, si veda una donna accovacciata che la osserva.

Chi è la donna comparsa nella foto della Ferragni?

E infatti non è mancato chi si è chiesto, nei commenti: “Ma perché nella nona foto c’è una signora che si sta apprestando a fare il salto della rana?” E in molti hanno provato a formulare delle ipotesi:

è forse la sua fotografa nell’atto di immortalare Chiara, dato che la foto è stata scattata dal basso? Oppure è invece la sua make-up artist? E se fosse l’addetta al guardaroba?

Non lo sappiamo anche se ad averla notata sono stati davvero in tanti… La Ferragni chiarirà di cosa si occupa questa inconsapevole nuova star del web?

