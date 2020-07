Hater contro Chiara Ferragni per la partecipazione nel nuovo video di Baby K, ma la risposta dell'influencer zittisce tutti

Imprenditrice, influencer, fashion blogger e ora pure cantante. Chiara Ferragni è la special guest di Baby K nel video di Non mi basta più, brano dal sapore estivo destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Se i fan di Chiara sono in visibilio per la nuova performance della loro beniamina, molti altri utenti hanno reagito più criticamente, riservando alla moglie di Fedez commenti spietati. Ma lei, agli hater, risponde con la sua solita ironia.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni, Il Signor Distruggere e Giulia Innocenzi: bagarre social per le cotolette

L’epica risposta di Chiara Ferragni a un commento al video di Baby K

Nei giorni scorsi l’aveva annunciato ai suoi follower, che attendevano impazienti l’uscita del video. Si era anche mostrata sul set, in versione super super sexy, alimentando sospetti sul suo apparentemente più morbido decolleté.

Quando finalmente è stato rilasciato ha fatto il botto: al momento, il video di Chiara Ferragni e Baby K è stato visto da oltre 1,3 milioni di utenti su YouTube.

In realtà, nella clip, Chiara non si erge a cantante, ma partecipa con ironia nel brano, la stessa che utilizza per rispondere ai soliti hater che l’hanno aspramente criticata dopo aver visto il video.

Una utente, ad esempio, ha utilizzato parole poco lusinghiere per commentare la performance della Ferragni. “Non riuscivo a cag*re, finalmente ci sono riuscita”. Epica la risposta di Chiara: “Influencer anche dei lassativi”.

Il video sta spopolando

La canzone di Baby K, nel cui video compare anche Chiara Ferragni, è nata durante il lungo periodo di lockdown e racconta di due amiche che sognano di evadere, di partire. Le scene sono state girate all’aeroporto di Linate, sotto la regia di Andrea Folino.

“Credo proprio che dopo quello che abbiamo passato adesso ci vuole un po’ di spensieratezza” ha detto la fashion blogger in una intervista all’Ansa.

Un’esperienza da ripetere? Forse, ma Chiara preferisce lasciare la musica la marito Fedez e con consapevolezza e schiettezza ammette: