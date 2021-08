Chiara Ferragni, la stories con le conchiglie cancellata: c’entra sua sorella Valentina e la stories sulla plastica?

Nelle sue Instagram Stories, Chiara Ferragni ha pubblicato la foto di una scatoletta piena di conchiglie raccolte in riva al mare ma per qualche strano motivo l’ha subito rimossa.

Nulla di ciò che fa Chiara Ferragni passa inosservato, così come è successo per le sue Instagram Stories sulle conchiglie… La divina fashion blogger ha postato una breve storia che è subito salita all’onore delle cronache: avrà litigato con sua sorella Valentina? E per quale motivo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni pubblica una Stories e subito la cancella

Andiamo con ordine. Chiara Ferragni ha pubblicato nelle sue Stories la foto di una scatolina da gioiello contenente alcune conchiglie. In molti si sono accorti però che la storia è stata subito rimossa, tanto è vero che più di uno si è chiesto il motivo di questo suo gesto.

È infatti molto raro che Chiara cancelli quello che pubblica, ma quando succede fa sempre molto rumore.

La storia di Chiara rimossa per causa di Valentina?

In tanti si sono infatti chiesti cosa ci fosse dietro questo gesto, ma è stato Very Inutil People a formulare un’ipotesi abbastanza verosimile. Praticamente, la nota pagina di gossip e notizie Vip ha fatto notare che Valentina Ferragni, sorella di Chiara, aveva a sua volta pubblicato una Stories nella quale si raccomandava di non raccogliere conchiglie sulla spiaggia, ma piuttosto di recuperare piccoli rifiuti di plastica, come tappi e bustine.

Entrate quindi in contraddizione l’una con l’altra, entrambe le Ferragni avrebbero poi optato per cancellare le rispettive storie. Sarà giusta questa ipotesi? O si tratta soltanto di una coincidenza?

