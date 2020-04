Chiara Ferragni, spunta un dettaglio inquietante nel selfie: ‘Fa impressione’

Due Chiara Ferragni nello stesso selfie? C'è chi crede di vedere doppio e chi trova il dettaglio su inquietante: ecco il post dell'influencer

Chiara Ferragni continua a documentare la sua quarantena con foto, video e selfie su Instagram. Nel 28esimo giorno di isolamento forzato, come previsto dalle misure di contenimento del Covid19, l’influencer ha condiviso alcuni scatti con i suo follower, ma in tanti hanno notato un particolare piuttosto inquietante.

Il selfie di Chara Ferragni impressiona i fan

Top azzurro cielo – sotto al quale spunta il miracoloso reggiseno push-up – jeans, trucco leggero e capelli raccolti. Appare così Chiara Ferragni in una serie di selfie pubblicati su Instagram. Le foto sono 4, due scattate in salotto e due nel suo guardaroba da sogno.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni in versione casalinga durante la quarantena ma non fatela stirare: l’ha fatto per la prima volta. Ecco il risultato

Ma è la prima immagine in particolare a catturare l’attenzione dei follower dell’influencer, sia per il gran numero di uova di Pasqua presenti sul tavolo che per una serie di strane figure alle sue spalle.

Al piano superiore, proprio dietro la balaustra trasparente, sono posizionati dei grandi animali giocattolo. Mentre in un angolo, vestita di nero, c’è una seconda Chiara Ferragni.

La reazione dei fan

Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti, come dimostrano i numerosi commenti al riguardo.

“Nella prima foto mi sembrava di aver visto doppio” osserva qualcuno. “È inquietante la tua sagoma dietro di te” ammette un altro fan.

Insomma, il cartonato a figura intera e a dimensione naturale di Chiara Ferragni nel selfie da quarantena non è passato inosservato ma non ha scalfito la popolarità del post, che ha raccolto oltre 355mila like.

Anche se, inspiegabilmente, c’è chi è rimasto deluso: “Pensavo fosse un annuncio di gravidanza” confessa un fan.